دشن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا عودته إلى الملاعب بفوز صعب على المجري مارتون فوتشوفيتش 6-2 و4-6 و6-3 أمس الأول في الدور الثاني من دورة باريس للاساتذة للألف نقطة للتنس.



وهي المرة الاولى التي يشارك فيها ديوكوفيتش في احدى دورات رابطة اللاعبين المحترفين منذ خسارته المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز مطلع سبتمبر الماضي، أمام الروسي دانييل مدفيديف ما حرمه من تحقيق إنجاز الفوز بالبطولات الاربع الكبرى جميعها في عام واحد.



وضرب ديوكوفيتش موعدا في ثمن النهائي مع أحد الفرنسيين غايل مونفيس أو أدريان مانارينو.