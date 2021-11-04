بات بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزهما على بنفيكا البرتغالي 5-2 وزينيت الروسي 4-2 أمس الأول في الجولة الرابعة، وبات تشلسي الانجليزي حامل اللقب على مشارف التاهل بتغلبه على مالمو السويدي 1-0.



وأنقذ المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مان يونايتد مجددا بتسجيله ثنائية في مرمى مضيفه أتالانتا الإيطالي 2-2 بينها هدف التعادل في الوقت القاتل.



واصل بايرن ميونيخ ويوفنتوس بدايتهما الرائعة في المسابقة القارية العريقة وحقق كل منهما فوزه الرابع تواليا. في المباراة الاولى، يدين بايرن ميونيخ بانتصاره الكبير الى مهاجمه الدولي الپولندي روبرت ليفاندوفسكي بتسجيله ثلاثية من خماسية الفوز على بنفيكا 5-2.



واحتفل ليفاندوفسكي بمباراته الـ 100 في المسابقة بأفضل طريقة ممكنة، حيث عزز غلته التهديفية بها رافعا رصيده الى 81 هدفا بينها 8 أهداف هذا الموسم، وصنع الهدف الثاني لسيرج غنابري، علما أنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.



وبات ليفاندوفسكي أول پولندي يبلغ هذا الحاجز من المباريات في المسابقة القارية العريقة، وسادس لاعب يهز الشباك في مباراته الـ 100 في المسابقة القارية العريقة.



وحقق النادي البافاري فوزه الرابع تواليا معززا موقعه في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط أمام برشلونة الإسباني الذي أنعش آماله بفوزه الثاني تواليا على حساب مضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدف وحيد سجله نجمه الواعد أنسو فاتي الذي سجل الهدف الوحيد (70). وانتزع برشلونة الوصافة من بنفيكا علما أنها سيلتقيان في قمة نارية في الجولة الخامسة في 23 الجاري.



إلى ذلك، نسي يوفنتوس معاناته المحلية وبلغ الأدوار الإقصائية بفوزه على ضيفه زينيت سان بطرسبورغ 4-2، ليحجز «اليوفي» مقعده الى الدور ثمن النهائي بفضل مهاجمه الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا الذي حمل شارة القيادة في مباراته رقم 50 في دوري الأبطال وسجل هدفين، رافعا رصيده الى 12 نقطة بالعلامة الكاملة أمام تشلسي (9)، فيما يحتل زينيت المركز الثالث (3 نقاط) مقابل رصيد خال لمالمو.



وفي المباراة الثانية في المجموعة ذاتها، قاد الدولي المغربي حكيم زياش فريقه تشلسي الى تعزيز حظوظه بتسجيله هدف الفوز على مالمو السويدي بهدف وحيد سجله (56).



وفي برغامو، أنقذ رونالدو مان يونايتد من التعثر مجددا في دوري الأبطال بتسجيله هدف التعادل 2-2 أمام أتالانتا في الوقت بدل الضائع بعد أن سجل أيضا الأول. فيما أحرز السلوفيني يوسيب إيليتشيتش (12) والكولومبي دوفان ساباتا (56) هدفي أصحاب الأرض.



ورفع يونايتد رصيده الى 7 نقاط بفارق المواجهة المباشرة عن فياريال الإسباني الثاني الفائز 2-0 على ضيفه يونغ بويز السويسري، فيما يحتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ورفع «الدون» رصيده الى 5 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم في 4 مباريات. ورفع أفضل لاعب في العالم 5 مرات رصيده الى 127 هدفا في 303 مباريات مع مان يونايتد ليتجاوز رقم سولشاير (126 في 366 مباراة) الذي لعب لصالح الفريق بين 1996 و2007.



كما أنعش فولفسبورغ الألماني وليل الفرنسي آمالهما بتحقيق كل منهما فوزه الأول في دور المجموعات عندما تغلب الأول على ضيفه سالزبورغ النمساوي 2-1، والثاني على مضيفه إشبيلية الإسباني 2-1 في منافسات المجموعة السابعة.