يملك وست هام يونايتد الانجليزي وليون الفرنسي فرصة حجز بطاقة التأهل المبكر إلى الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في كرة القدم عندما يخوضان الجولة الرابعة اليوم، حيث يلعب الأول أمام مضيفه جينك البلجيكي والثاني أمام ضيفه سبارتا براغ التشيكي.



ووحدهما وست هام يونايتد وليون حققا العلامة الكاملة في الجولات الثلاث السابقة، ومواصلتهما لحصد النقاط الثلاث في الجولة الرابعة مع خدمة من مطارديهما المباشرين سيخولهما حجز بطاقة مجموعتيهما إلى الدور الثاني.



ويدخل وست هام بقيادة مدربه الاسكتلندي ديفيد مويز المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه في مبارياته الخمس الأخيرة، وينطبق الأمر ذاته على ليون الذي يحتاج إلى تجديد فوزه على سبارتا براغ، مع تعادل أو خسارة رينجرز الاسكتلندي (3 نقاط) أمام مضيفه بروندبي الدنماركي صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة. ويأمل باير ليفركوزن الألماني في استغلال عاملي الأرض والجمهور للتغلب على ضيفه ريال بيتيس الإسباني وقطع شوط كبير نحو بلوغ الدور الثاني عبر فض شراكة صدارة المجموعة السابعة معه. وفي المجموعة ذاتها، يحل سيلتك الاسكتلندي ضيفا على فرينكفاروزي المجري، وكله أمل في تحقيق فوزه الثاني تواليا وإلحاق الخسارة الرابعة على التوالي بمضيفه شريكه السابق في المركز الأخير.



ويسعى نابولي متصدر الدوري الايطالي الى مواصلة صحوته وتجديد فوزه على مضيفه ليجيا وارسو الپولندي لانتزاع صدارة المجموعة الثالثة، فيما يستضيف ليستر سيتي نظيره سبارتاك موسكو. وسيكون الخطأ ممنوعا على لاتسيو الإيطالي عندما يحل ضيفا على مارسيليا الفرنسي في سعيه الى المنافسة على بطاقة المجموعة الخامسة، كما يخوض غلطة سراي التركي ضمن المجموعة ذاتها اختبارا سهلا نسبيا امام ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي.



ويملك موناكو الفرنسي متصدر المجموعة الثانية (7 نقاط) فرصة تعزيز حظوظه عندما يستضيف ايندهوفن الهولندي (4 نقاط)، فيما يخوض مطارده المباشر ريال سوسييداد الإسباني (5 نقاط) اختبارا سهلا أمام ضيفه شتورم غراتس النمساوي صاحب المركز الأخير من دون رصيد. وتشهد المجموعة الرابعة قمة نارية بين أولمبياكوس اليوناني الثاني (6 نقاط) وضيفه اينتراخت فرانكفورت الألماني المتصدر (7 نقاط). وفي المجموعة ذاتها، يلعب أنتويرب البلجيكي (نقطة واحدة) مع فنربغشة التركي (نقطتان).



وفي السادسة، يلعب النجم الأحمر بلغراد الصربي (7 نقاط) مع ميتيلاند الدنماركي (نقطتان)، وبراغا البرتغالي (6 نقاط) مع لودوغوريتس البلغاري (نقطة واحدة).