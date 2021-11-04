اعترف مدرب فياريال الإسباني لكرة القدم أوناي إيمري باهتمام نيوكاسل الإنجليزي بالتعاقد معه، لكنه شدد على عدم وجود عرض رسمي.



ويسعى نيوكاسل صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الانجليزي والمستحوذ سعوديا حديثا، إلى التعاقد مع ايمري لخلافة ستيف بروس المقال من منصبه الشهر الماضي.



وقال إيمري: «كان هناك اهتمام، لكن لا يوجد عرض، وأنا أركز على فياريال، أنا سعيد جدا، إذا كان هناك عرض فسأتحدث إلى الرئيس».



واعترف مدرب أرسنال الإنجليزي السابق، بأنه «لم يقل لا» لنيوكاسل، مضيفا: سأقيم أي عرض يصل، وإذا كان هناك عرض يمكنني الاستماع إليه، لكنه افتراضي. أول شيء يجب فعله هو التحدث مع النادي.