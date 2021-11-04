العثمان: الجوائز تعكس حجم إنجازاتنا وترسخ ريادتنا بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية

حسابات «الوطني» على منصات التواصل الاجتماعي قدمت تجربة استثنائية خلال الأزمة

خدماتنا الجديدة عبر الموبايل ترفع سقف توقعات عملائنا وتفرض علينا مزيداً من التحديات

نسعد بتقدير المؤسسات الرائدة الذي يحملنا مسؤولية وتحديات أكبر من التي نجحنا في تخطيها

ريادتنا في الابتكار راسخة ونطلق حصرياً الخدمات المصرفية التي تظهر بالكويت لأول مرة

تفوقنا الرقمي ومبادراتنا الرائدة أثناء الوباء زادت من اتساع الفوارق بيننا وأقرب منافسينا

رقمنة كافة المعاملات المصرفية جزء من أجندتنا لتنفيذ خارطة التحول الرقمي من قبل «كورونا»

التجربة المصرفية المتميزة التي يحصل عليها العملاء تبدأ من نجاحنا في التواصل الدائم معهم

عندما سارع الجميع نحو التحول الرقمي كنا قطعنا أشواطاً في تنفيذ إستراتيجيتنا وتشييد بنيتنا التحتية

توجت مجلة «جلوبل فاينانس العالمية» بنك الكويت الوطني بباقة من جوائزها السنوية «أفضل البنوك الرقمية في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية عن العام 2021»، والتي بلغ عددها 10 جوائز على مستوى الكويت ومنطقة الشرق الأوسط.



وتسلم الجوائز نيابة عن البنك مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان ورئيس مجموعة العمليات في مجموعة بنك الكويت الوطني محمد الخرافي وذلك في الحفل الذي أقامته المجلة في دبي.



وعلق العثمان عقب تسلمه الجوائز قائلا: سعداء بتتويجنا بذلك العدد الكبير من الجوائز التي يعكس تنوعها حجم الإنجاز الهائل الذي أحرزناه ويرسخ ريادتنا في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية على مستوى الكويت والمنطقة.



وأضاف: رضا عملائنا وتقدير المؤسسات العالمية الرائدة مثل مجلة جلوبل فاينانس لما نقدمه من خدمات ومنتجات وحلول مصرفية متميزة يبعث على الفخر ويحملنا مسؤولية وتحديات أكبر من التي نجحنا في تخطيها.



رقمي بالكامل



فاز الوطني بجائزة «أفضل بنك رقمي لخدمات الأفراد» على مستوى الكويت والشرق الأوسط وعلق العثمان على الفوز بالجائزة قائلا: نعتبر الفوز بالجائزة خلال العامين 2020 و2021 استثنائيا لأنه يتزامن مع أحداث استثنائية سعت فيها كل البنوك إلى الإسراع بتحولها الرقمي لتلبية احتياجات عملائها في الوقت الذي كنا مستعدين فيه باستراتيجية تحول رقمي استباقية وقدرات هائلة وبنية تحتية رقمية ضخمة ضمنت لنا التفوق.



وأكمل قائلا: كعادتنا في الوطني لم نكتف بتفوقنا بل واصلنا تقديم المبادرات الرائدة لتلبية احتياجات عملائنا رغم تداعيات الوباء والإغلاق لتتكامل مبادراتنا مع خدماتنا الرقمية الفائقة وتزيد الفوارق وبشكل كبير عن أقرب منافسينا.



وأشار العثمان إلى أن العمليات المصرفية التي تمت عن طريق خدمة الوطني عبر الموبايل والوطني عبر الإنترنت وأجهزة السحب والإيداع الآلي قد تخطت 97.5% من إجمالي العمليات المصرفية للبنك خلال الفترة الأخيرة.



الأكثر ابتكاراً



وعقب العثمان على فوز الوطني بجائزة «البنك الرقمي الأكثر ابتكارا» على مستوى الكويت والشرق الأوسط قائلا: التحدي الحقيقي أن تستمر في ابتكار الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة وتحافظ على مكانة رائدة في ذلك الشأن لكننا وضعنا ركائز أساسية لضمان تلك الاستمرارية، وأهمها وضع خارطة طريق لأتمتة عملياتنا وزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتأسيس مركز بيانات من بين الأضخم في المنطقة وإطلاق المختبر الرقمي.



وأكمل قائلا: نطلق كافة الخدمات المصرفية المبتكرة التي تظهر بالسوق الكويتي لأول مرة وهو ما يؤكد نجاحنا في استثمار قدراتنا الهائلة واستراتيجيتنا الرقمية وانعكاسها على خدمات ومنتجات مصرفية وحلول دفع تضاهي أحدث المستويات العالمية وأكثرها تطورا.



الوطني عبر الموبايل



فاز الوطني بجائزة «أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية عبر الموبايل» على مستوى الكويت، وتعليقا على الفوز بالجائزة، قال العثمان: برنامج الوطني عبر الموبايل يجسد تفوقنا الرقمي بعدما أصبح أكبر فروعنا واستحوذ على نحو 90% من المعاملات بفضل مواصلتنا إضافة التحسينات والخدمات الجديدة والتي يتم تصميمها بدقة وفقا لاحتياجات عملائنا.



وأضاف: عندما أنظر الى حجم الإنجاز الهائل في تطويرنا لبرنامج الوطني عبر الموبايل أشعر بالفخر وفي نفس الوقت بحجم التحديات التي يفرضها علينا ما قدمناه من خدمات متطورة تجسد مستقبل الخدمات الرقمية وتطور الحلول المصرفية ما أدى الى رفع سقف الطموح والتوقعات بشأن ما سنقدمه مستقبلا لكني كلي ثقة في قدرتنا كفريق عمل يمتلك إمكانات ضخمة واستراتيجية واضحة على تلبية تلك الطموحات.



ويشهد برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل اقبالا كبيرا ومتزايدا وخاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، حيث زاد الاعتماد على الموبايل في إتمام المعاملات وزادت العمليات المصرفية التي تتم عن طريق الموبايل بنسبة 46%.



ريادة حلول الدفع



فاز الوطني بجائزة «أفضل بنك في دفع الفواتير وتقديمها» على مستوى الكويت وذلك في إطار تفوقه في تقديم حلول الدفع المتطورة والمبتكرة.



وعلق العثمان على الفوز بالجائزة قائلا: نجحنا في تغيير مشهد حلول الدفع الرقمية في الكويت خلال آخر عامين بتقديم باقة من حلول الدفع المتطورة استبقنا بها الأزمة الصحية عندما أطلقنا خدمة الدفع من خلال الساعات الذكية Fitbit وخدمة Garmin Pay وألحقناها بالعديد من الحلول المتطورة أبرزها خدمة Samsung Pay.



كان بنك الكويت الوطني قد أطلق خدمة تقسيم الفاتورة الجديدة التي تتيح تقسيم قيمة فاتورة الدفع بين مجموعة من الأفراد باستخدام برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل في إطار حرص البنك على تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية لعملائه بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم من خلال قنوات الوطني الإلكترونية المتنوعة والتي يأتي بصدارتها خدمة الوطني عبر الموبايل.



الأقرب إليك



فاز الوطني بجائزة «أفضل بنك في تقديم الخدمات والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي». على مستوى الكويت وفي تعقيبه على الفوز بالجائزة، قال العثمان: تميز التجربة المصرفية التي يحصل عليها عملاء الوطني وما يتمتعون به من خدمات استثنائية تبدأ من استراتيجيتنا في التواصل معهم والتعرف بدقة على احتياجاتهم وتحليل تلك البيانات باستخدام أكثر الأدوات تطورا من أجل تقديم الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية التي تساهم في تلبيتها.



وأكد على تقديم بنك الكويت الوطني تجربة استثنائية في التواصل مع العملاء وتقديم محتوي توعوي متميز خلال جائحة كورونا حيث زاد عدد متابعي حسابات الوطني على منصات التواصل الاجتماعي 13% على أساس سنوي خلال العام 2020 بإضافة 200 ألف متابع جديد ليصل عدد المتابعين بنهاية العام إلى 1.7 مليون متابع.



جميع المعاملات أونلاين



فاز الوطني بجائزة «أفضل بنك في منح القروض الشخصية عبر القنوات الإلكترونية» على مستوى الكويت وعلق العثمان على الفوز بالجائزة قائلا: لم تعد هناك معاملات لا يمكن إتمامها إلا بالحضور إلى الفرع حيث يمكن لعملائنا تقديم طلب الحصول على قرض أو فتح حساب وفتح حساب وديعة أونلاين أو من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، حيث كان الوطني أول بنك في الكويت يوفر لعملائه إمكانية فتح حساب أونلاين.



وأضاف: وضعنا من قبل الجائحة إتمام بعض المعاملات التي كان يعتقد البعض عدم إمكان إتمامها إلا في الفروع عبر القنوات الإلكترونية على أجندة تنفيذ خارطة التحول الرقمي وهو ما ساهم في استعدادنا جيدا لتلبية احتياجات عملائنا في ذلك الشأن أثناء الجائحة وتعزيز قدراتنا على تلبية احتياجات عملائنا مستقبلا في ظل توقعنا استمرار ثقافة الاعتماد على المعاملات الرقمية بشكل كبير بعد انتهاء الأزمة.



أكبر برنامج مكافآت



فاز الوطني بجائزة «أفضل بنك في تقديم عروض المنتجات عبر الإنترنت» على مستوى الكويت والشرق الأوسط. وعلق العثمان على الفوز بالجائزة قائلا: مكافأة عملائنا ركيزة أساسية في استراتيجيتنا لتلبية احتياجاتهم وتمثل جانبا رئيسيا من جهودنا لإثراء التجربة المصرفية التي يحصلون عليها.



وأشار العثمان إلى أن برنامج مكافآت الوطني هو الأكبر في الكويت ويضم 900 محل مشارك من العلامات التجارية الرائدة.



يذكر أن غلوبل فاينانس العالمية التي تأسست في العام 1987 من أعرق المجلات المتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألفا من المديرين التنفيذيين ومسؤولي القرارات الاستثمارية والاستراتيجية في المؤسسات المالية في 187 دولة حول العالم.



وتجري المجلة سنويا العديد من الاستبيانات حول الابتكار والربحية للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم يتم على اثرها اختيار الأفضل على المستوى الإقليمي والعالمي.



كلمة السر.. فريق «الوطني»



أكد العثمان على أن جميع ما تحققه مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني من نجاحات يرجع الفضل فيه إلى فريق العمل، وقال: الفريق هو كلمة السر ومركز قوتنا الفائقة وأساس تفوقنا فموظفو الوطني بما يملكونه من مهارات وخبرات وما يتسمون به من روح المسؤولية والمبادرة والإصرار على التفوق يمثلون الركيزة الأساسية لكل إنجازاتنا وابتكاراتنا ومبادراتنا الرائدة.



وأضاف: أهدي الجوائز والتقدير لموظفي الوطني وصفوفه الأمامية الذين واصلوا الليل بالنهار وعملوا لأيام متواصلة في ظل ظروف استثنائية مليئة بتحديات استطاعوا تخطيها بنجاح وأعلوا مصلحة الوطني فوق المعاناة التي كان يعيشها العالم أجمع فحققوا إنجازات ستظل أحد الجوانب المضيئة في تاريخ البنك الحافل وتأكيدا على أن الوطني قادر على الاحتفاظ بريادته في المستقبل بفضل كوادره المتميزة.