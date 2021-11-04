الجائزة تمنح لأول مرة لشخصية فردية كتكريم خاص للقيادي الذي كان له أثر واضح في التمويل الإسلامي

منذ توليه دفة القيادة تمكن «بوبيان» من الصعود من المركز التاسع إلى الثالث على مستوى البنوك الكويتية

ارتفاع أصول البنك من أقل من 4 مليارات دولار في عام 2009 إلى أكثر من 24 مليار دولار حالياً

الماجد تولى قيادة «بوبيان» في وقت عصيب ونجح مع فريقه في التحول سريعاً من الخسارة إلى الربحية

منحت مؤسسة جلوبل فاينانس العالمية نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد جائزة المساهمة المميزة في التمويل الإسلامي Outstanding Contribution to Islamic Finance تقديرا لجهوده في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي على مدار السنوات الأخيرة وتحديدا منذ وصوله إلى منصبه القيادي في بنك بوبيان في العام 2009.



وتسلم الماجد الجائزة في الاحتفال الذي أقامته المؤسسة في دبي بحضور نخبة من المصرفيين والقياديين في مختلف القطاعات الاقتصادية لتكريم المؤسسات الفائزة بجوائز المؤسسة على مستوى الشرق الأوسط.



وقال رئيس مؤسسة جلوبل فاينانس جوزيف غياررابتو في كلمة استعرض فيها إنجازات ونجاحات الماجد طوال مسيرته المصرفية التي تقترب من 40 عاما، ان هذه الجائزة المميزة التي تمنح لأول مرة لشخصية فردية تعتبر بمنزلة تكريم خاص للقيادي الذي كان له أثر كبير ومساهمة مميزة في تطوير مجال التمويل والصيرفة الإسلامية.



وأضاف: ان الماجد انتقل إلى بنك بوبيان الإسلامي في وقت النمو المتصاعد للخدمات المالية الإسلامية وارتفاع حدة المنافسة في المنطقة، مشيرا إلى ان الماجد انضم للبنك في وقت عصيب كان يعاني فيه من الكثير من المشكلات ويواجه تحديات عدة في عام 2009 وهو ما وضعه أمام معضلة سرعة إعادة البناء مع ضرورة الحفاظ على وحدة المؤسسة وقوتها.



من جانبه، قال الماجد في كلمة ألقاها عقب تسلمه الجائزة ان ما حققه انما يعود إلى عائلته وجميع من عمل معهم طوال مسيرته المصرفية التي تمتد لقرابة 40 عاما قضاها في بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان، وأعرب عن سعادته بأن يتواكب عمله في أحد البنوك الإسلامية مع النمو المتصاعد لصناعة الصيرفة ومؤسسات التمويل الإسلامية والتي بدأت في الانتشار على مستوى الكويت والمنطقة والعالم، وأكد أن ما حققه بنك بوبيان خلال فترة قصيرة يمثل قصة نجاح لاسيما فيما تحقق في مجال الخدمات المصرفية الرقمية التي باتت تمثل ركيزة أساسية لعالم اليوم والتي أثبتت قدرتها على التفاعل مع الأزمات وكان انتشار وباء كوفيد- 19 خير مثال لها.



بوبيان.. تحديات التحول والاستحواذ



لا يمكن لأي متابع أن يتناول ما حققه بنك بوبيان من إنجازات دون أن يربط ذلك مباشرة بشخصية عادل الماجد القيادية التي استطاعت تحويل البنك من مجرد مصرف عادي الى واحد من أبرز بنوك الكويت والمنطقة من خلال صعوده من المرتبة الأخيرة محليا إلى المركز 3 بين بنوك الكويت جميعا.



ويمثل العام 2009 نقطة التحول في سوق الخدمات المصرفية الكويتية والتي تمثلت في دخول بنك الكويت الوطني سوق الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال الاستحواذ على حصة مؤثرة في بنك بوبيان والذي كان وقتها بحاجة إلى ضخ رأسمال جديد للحفاظ على استمرارية أعماله.



ويقول الماجد عن هذه المرحلة الانتقالية في حياته العملية: عندما سنحت لي الفرصة للانضمام إلى بنك بوبيان قلت يجب أن أقبل التحدي وأن أذهب إلى بنك بوبيان لأحصل على فرصة لكي أحقق إنجازا خاصا بي ولكنني قررت أن أفعل الأشياء على نحو مختلف وأن أرسي ثقافة العمل بروح الفريق وكنت مقتنعا بأن هناك فرصة للبنوك الإسلامية.



وحول بدايات الانتقال إلى بنك بوبيان وعلاج مشكلاته يقول الماجد: كانت أكثر خطواتنا شجاعة تجنيب نحو 211 مليون دولار أميركي كمخصصات بما تجاوز 3 أضعاف ما تم تجنيبه في العام السابق لذلك العام وخلال 4 أشهر كان البنك يتمتع بوضعية سليمة من حيث الميزانية العمومية، كنا نعاني من بعض المشكلات على صعيد الخدمات والمنتجات والنظم ولكن الميزانية العمومية أصبحت أفضل وامتلكنا فريق إدارة جديدا.



وعودة لقصة بوبيان فقد تأسس البنك في عام 2004 وبدأ في ممارسة أنشطته فعليا في العام التالي في ظل ارتفاع حدة المنافسة وقتها ثم جاءت الأزمة المالية العالمية في 2008 التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية في الكويت خاصة القطاعين المصرفي والمالي.



وبحلول عام 2009، استحوذ بنك الكويت الوطني على حصة مؤثرة في بنك بوبيان واستمر الوطني في زيادة نسب ملكيته في بنك بوبيان لتصل إلى 60% تقريبا بنهاية عام 2020.



ووضع الماجد رؤيته المبدئية لتواجد بنك بوبيان على صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، حيث يقول: نظرت إلى المنافسين في قطاع الخدمات المالية المصرفية الإسلامية وقلت: ما الميزة التي يتمتعون بها؟.. لقد كانوا يعتمدون على هويتهم الإسلامية ثم سألت: ما نقاط الضعف لديهم؟



وكانت الإجابة تتمحور حول خدمة العملاء وإدارة المخاطر ولذلك رأيت اننا لو قدمنا خدمة متميزة ومنحنا العملاء كل ما يحصلون عليه من البنوك التقليدية (منتجات وخدمات وخبرات) وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فربما نصبح البنك المفضل للعملاء.



من هنا وضع بوبيان استراتيجيته المبدئية على أساس تواجد بنك بوبيان على صعيد الخدمات المصرفية للأفراد مركزا على الاستثمار في الخدمات الرقمية.



وعلى مدار السنوات الـ 6 الأخيرة تمكن بوبيان من الاستحواذ على العديد من الجوائز العالمية من بينها جائزة جلوبل فاينانس كأفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات الرقمية، وكانت المؤسسة قد أشارت في أسباب منحها بوبيان هذه الجائزة إلى الاسس التي اعتمدت عليها وهي:



- مدى قوة الاستراتيجية التي يضعها البنك لجذب وخدمة العملاء الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية الرقمية.



- تحفيز وترغيب العملاء في التحول الى استخدام الخدمات المصرفية الرقمية.



- نمو قاعدة العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية بكافة قنواتها سواء عبر الإنترنت او الهواتف الذكية.



- الإبداع والابتكار في تقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية مميزة عبر القنوات الرقمية.



بنك لندن والشرق الأوسط



على الرغم من فرصه المتعددة فإن السوق المحلي يظل محدودا أمام القطاعات المختلفة، لاسيما البنوك الكويتية الراغبة في التوسع، لذا كان بوبيان على موعد مع الانتشار خارجيا من خلال ملكيته في بنك لندن والشرق الأوسط والذي كان يمتلك فيه 28% ارتفعت الى 71% حاليا.



ثم جاء إعلان بنك بوبيان عن انطلاق أعمال علامته التجارية الجديدة Nomo Bank بالكامل في الكويت والمملكة المتحدة كأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن لديه القدرة على تقديم خدماته للجميع سواء من عملاء بوبيان أو غيرهم.



ويعتبر Nomo علامة تجارية تابعة لبنك لندن والشرق الأوسط وهو بنك مرخص بالكامل في المملكة المتحدة، ويتيح الفرصة للعملاء للاستفادة من أحد أرقى النظم المصرفية في العالم حيث يقدم البنك الجديد فرص استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال طرح منتجات وخدمات بنكية رقمية إسلامية، متاحة للجميع من أي مكان في العالم.



بوبيان وأزمة كوفيد -19



تمثل أزمة كوفيد-19 نموذجا واقعيا لإدارة الأزمات والتي نجح الماجد وفريقه في إدارتها، حيث سيظل العام 2020 مختلفا بكل المقاييس البشرية وسيظل في ذاكرة الجميع على أنه العام الذي توقفت فيه كل مناحي الحياة في جميع بقاع الدنيا في وقت واحد وسنظل جميعا نتذكر جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وأغلقت كل قطاعاته الاقتصادية وغيرت الكثير في حياتنا اليومية.



ورغم ذلك فإن بوبيان استطاع الاستمرار بتقديم أعلى مستويات الخدمة لجميع العملاء في الوقت الذي واصل فيه تنفيذ العديد من مشروعاته وخططه والتي كان أبرزها إطلاق خدمات ومنتجات جديدة ووضع حجر الأساس لمبناه الجديد وغيرها من الفعاليات التي تؤكد قوة البنك واستمرار العمل بأعلى مستوى.



وخلال الأزمة تأكدت قوة ونجاح الاستراتيجية التي انتهجها البنك منذ سنوات في الاستثمار والتوسع في الخدمات الرقمية وأهميتها في ظل الظروف التي تمر بها الكويت والعالم حاليا من خلال تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية التي تقدمها قنوات البنك الرقمية.



المبنى الجديد



احتفالا بمناسبة مرور 16 عاما على التأسيس في العام الماضي قامت قيادات بنك بوبيان بوضع حجر الأساس للمبنى الرئيسي الجديد الذي يتوقع الانتهاء منه عام 2024 ليضم بين جنابته جميع موظفي البنك مع مراعاة المبنى الجديد للتطورات التي من المتوقع أن يشهدها العالم خلال السنوات المقبلة خاصة ما يتعلق منها بالتطورات التقنية والرقمية وهو ما يعني أن بيئة العمل ستكون مختلفة تماما عما هي عليه حاليا.



ويتضمن ذلك استخدام مواد بناء صديقة للبيئة واستخدام أساليب للحفاظ وترشيد استهلاك المياه والكهرباء سواء خلال مراحل البناء أو بعد الانتقال إلى المبنى الجديد مع مراعاة التصميم لجودة الهواء في الداخل والإضاءة الطبيعية مع التصميم الصوتي وتقليل الضوضاء.



وسيتم تشييد المبنى الجديد الذي استوحي تصميمه من شعار البنك على مساحة 4 آلاف متر مربع في موقع استراتيجي ومميز في قلب مدينة الكويت حيث تم تصميم المبنى ليكون بمنزلة أيقونة رمزية تعرض ثقافة الكويت النابضة بالحياة إلى العالم ولتحقيق رسالة بنك بوبيان وهي الإتقان.



ويتيح المبنى أيضا لبنك بوبيان فرصة الاستفادة من التكنولوجيا في الخدمات المصرفية والعقارية والاستثمارية والاستفادة من المساحات المكتبية الواسعة وقاعات المؤتمرات والمساحات المشتركة الكبيرة الأخرى.



جوائز البنك الأخرى



خلال حفل تسلم الماجد لجائزته استحوذ بوبيان على جائزتين كأفضل بنك رقمي على مستوى الكويت والشرق الأوسط ليؤكد البنك تفوقه المحلي والإقليمي والذي بات على قمته منذ سنوات عدة الى جانب جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت.



مركز الابتكار الرقمي



مع تزايد الإقبال على الخدمات الرقمية لاسيما بين جيل الشباب قرر بنك بوبيان إنشاء «مركز بوبيان للإبداع الرقمي» الذي جمع العديد من المواهب من جميع إدارات البنك وعمل كما لو كان شركة ناشئة مستقلة بذاتها داخل البنك، حيث تم إسناد مهمة رقمنة الإجراءات القائمة وتطوير خدمات رقمية جديدة وإعادة إطلاق منصة الخدمات المصرفية الرقمية للبنك إلى مركز الابتكار الرقمي الذي بدأ بـ 5 موظفين فقط والآن يتواجد فيه ما يزيد على 100 موظف.



المناصب الرسمية والشرفية الحالية لعادل الماجد



٭ رئيس اتحاد مصارف الكويت (2020 - إلى الآن)



٭ رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية الآلية - كي نت - الكويت



٭ رئيس مجلس إدارة بنك لندن والشرق الأوسط - لندن



٭ عضو اللجنة المالية والاستثمار - غرفة تجارة وصناعة الكويت



٭ عضو - مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية



٭ عضو مجلس الجامعات الحكومية ممثلا للقطاع الخاص



نموذج للشباب الكويتي



مجموعة بنك بوبيان



يمثل الماجد نموذجا للقيادات المصرفية الكويتية التي دخلت المجال في الثمانينيات من القرن الماضي محملا بطموح الشباب في إثبات الذات من خلال اقتحام مجال كان جديدا على شباب الكويت وقتها ولم يكن من القطاعات الجاذبة لعدة أسباب تتعلق بطبيعة العمل المصرفي الصعب. وبدأت رحلة الماجد المصرفية الحاصل على شهادة البكالوريوس من كلية التجارة بجامعة الاسكندرية مع عودته الى الكويت ليلتحق ببنك الكويت الوطني والذي قضى فيه غالبية رحلته المصرفية ليتدرج في العديد من الوظائف والمناصب حتى وصل الى منصب نائب الرئيس التنفيذي للبنك قبل أن يلتحق ببنك بوبيان في أغسطس 2009.



يعتبر بنك بوبيان حاليا مجموعة مكونة من مجموعة من الكيانات الاقتصادية والتي تتضمن بالإضافة الى بنك بوبيان كلا من بنك لندن والشرق الأوسط وبنك NOMO الى جانب بنكين أحدهما في إندونيسيا والآخر في السودان. كما تضم المجموعة شركة بوبيان كابيتال (الذراع الاستثمارية للبنك) الى جانب شركة بوبيان للتأمين التكافلي، بالإضافة الى مجموعة أخرى من الشركات قيد التأسيس في الخارج.