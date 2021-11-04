2.1 مليار دينار إجمالي الإيردات التشغيلية المجمعة للبنوك الكويتية خلال الفترة

البنوك التقليدية استحوذت على 61.56% من إجمالي الأرباح.. و38.4% للإسلامية

علاء مجيد



حققت البنوك الكويتية في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي نموا قويا في صافي الأرباح بنسبة 70.8% لتسجل أرباحا بقيمة 624.46 مليون دينار بالمقارنة بـ 365.455 دينارا حققتها البنوك الـ 10 التي أعلنت عن أرباحها، ويأتي هذا النمو بالتزامن مع عودة الأنشطة الاقتصادية للتعافي والعمل بشكل طبيعي مع انخفاض مخصصات خسائر الائتمان المحجوزة في بيان الأرباح والخسائر.



واستحوذت البنوك التقليدية الـ 5 التي أعلنت عن أرباحها على 61.56% من أرباح القطاع بـ 384.44 مليون دينار، فيما استحوذت البنوك الإسلامية على 38.44% من أرباح البنوك بـ 240.02 مليون دينار.



تصدر بنك الكويت الوطني اكبر البنوك من حيث قيمة الأرباح بـ 254.81 مليون دينار مستحوذا على 40.8% من إجمالي القطاع في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، تلاه بيت التمويل الكويتي بـ 168.08 مليون دينار مستحوذا على 26.9% من إجمالي أربـــاح القطاع وحل ثالثـــا البنك التجاري بـ 40.79 مليون دينار مستحـــوذا على 6.5% مــــن إجمـــالي أرباح القطاع، وجاء في المرتبـــة الرابعـــة بنك برقـــان بـ 40.27 مليون دينار مستحوذا على 6.44% من إجمالي أرباح القطاع وخامسا جاء بنــــك بوبيـــان بقيمة أربـــاح بلغت بـ 31.89 مليون دينار مستحوذا على 5.1% من أرباح القطـــاع ككل.



وحل في المرتبة السادسة بنك الخليج بقيمة أرباح بلغت 27.49 مليون دينار مستحوذا على 4.4% من إجمالي أرباح القطاع، بينما جاء بنك أهلي المتحد في الترتيب السابع بأرباح بلغت قيمتها 27.05 مليــون دينار مستحوذا على 4.33% من أرباح القطاع ككل تـــلاه في المرتبـــة الثامنـــة البنك الأهلي بأرباح بلغت قيمتهـــا 21.05 مليون دينـــار مستحوذا على 3.37% من إجمالي أرباح قطاع البنوك ككل كما جاء في المرتبـــة التاسعـــة بنـــك وربة بأرباح بلغت قيمتها 9.2 ملايين دينار مستحوذة على 1.47% من أرباح القطاع ككل أخيـــرا جاء في المرتبة العاشرة بنك KIB بأرباح بلغت 3.78 ملايين دينار مستحوذة على 0.60% من أرباح القطاع ككل.



الإيرادات التشغيلية



وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنوك الكويتية خلال الأشهر الـ 9 الأولى لعام 2021 بنسبة 5.3% لتصل الى 2.1 مليار دينار مقارنة بـ 2.023 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2020.



وقد تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الأكثر تحقيقا للإيرادات التشغيلية للأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بقيمة 681.07 مليون دينار تلاها بيت التمويل الكويتي بقيمة 590.79 مليون دينار، وحل ثالثا بنك برقان بقيمة 166.60 مليون دينار، بينما جاء في المرتبة الرابعة بنك بوبيان بحجم إيرادات تشغيلية بلغت 140.92 مليون دينار وخامسا جاء بنك الخليج بقيمة 125.52 مليــون دينار.



وفي المرتبة السادسة جاء البنك الأهلي بحجم إيرادات تشغيلية بلغت 116.43 مليون دينار تلاه سابعا البنك التجاري بحجم إيرادات تشغيلية بلغـــت قيمتها 95.32 مليون دينار، وجاء في المركز الثامن بنك أهلي المتحد بإيـــرادات تشغيلية بلغت 68.02 مليون دينار، وحل في المركز التاسع بنك وربة بإيرادات تشغيلية بلغت 66.74 مليون دينار وأخيرا في الترتيب العاشر جاء بنك KIB بحجم إيرادات تشغيلية بلغت 50.35 مليون دينار.



إجمالي الأصول



ووصل إجمالي الأصول لقطاع البنوك ككل بنهاية شهر سبتمبر الماضي الى 95.45 مليار دينار بنسبة نمو 5.37% عن الفترة المقارنة من العام الماضي 2020 والتي كان إجمالي أصول القطاع بها 90.58 مليار دينار.



وقد تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك المحلية من حيث اجمالي الأصول بقيمة 32.50 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 7% مقارنـــة بـ 30.38 مليـــار دينار في الفترة المقارنة مــــن العام الماضي، تلاه بيت التمويل الكويتي «بيتك» بإجمالي أصول بلغ 21.97 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 4.8% مقارنة بـ 20.96 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي. وحل ثالثا بنك بوبيان بإجمالي أصول بلغت 7.31 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 16% وجاء في المرتبة الرابعة بنك برقان بإجمالي أصول بلغ 6.96 مليارات دينار وحل خامسا بنك الخليج بقيمة أصول بلغت 6.32 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبتـــه 6.7%.



وفي المرتبة السادسة جـــاء البنــك الأهلي بإجمالي موجودات بلغ 5.22 مليارات دينـــار وبنسبـــة نمـــو بلغت 4% تلاه سابعا البنك أهلي المتحد بإجمالي موجـــودات بلغ 4.47 مليارات دينار وبنمـــو سنوي بلغت نسبته 3.8% وحل ثامنا بنك البنـــك التجاري بقيمة موجودات بلغـــت 4.19 مليارات دينـــار بنسبـــة تراجــــع بلغت 7% وجـــاء في المرتبة التاسعة بنك وربة بإجمالي بلغ 3.58 مليـــارات دينـــار وبنسبـــة نمو بلغت 41.2% وأخيرا وفي المرتبـــة العاشرة جـــاء KIB بإجمالي أصـــول بلغ 2.87 مليـــار دينار بنسبـــة بنمو بلغـــت 7.20%.