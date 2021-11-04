56.96 مليون دينار صافي تخارجات الكويتيين من البورصة منذ بداية العام

علاء مجيد



واصل الأجانب ضخ استثماراتهم في البورصة الكويتية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث حقق الاستثمار الأجنبي صافي شراء بقيمة 4.64 ملايين دينار خلال تعاملات الشهر، ويتزامن هذا الدخول من قبل الأجانب مع توجه البورصة الشرائي لتنهي البورصة تعاملات الشهر على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بالتزامن مع هدوء الأوضاع السياسية والتي بعد قرار العفو الأميري، وكذلك حالة التفاؤل السائدة بسن أوساط المتعاملين بالنتائج المالية الإيجابية للشركات والبنوك المعلنة حتى الآن، وارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية لم تبلغها منذ سنوات. وتركزت مشتريات الأجانب في هذا الشهر من خلال المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 6.38 ملايين دينار، كما حققت تعاملات الأفراد صافي تعاملات شرائية بقيمة 159.5 ألف دينار بينما اتجهت صافي تعاملات صناديق الاستثمار الى البيع بقيمة 1.89 مليون دينار.



كما قام الأجانب منذ بداية العام وخلال الـ 10 أشهر الماضية بضخ 125.12 مليون دينار في الأسهم الكويتية كصافي شراء لتعاملاتهم خلال تلك الفترة.



وتركزت مشتريات الأجانب منذ بداية العام من خلال محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 150.93 مليون دينار وفي المقابل حققت صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 20.95 مليون دينار، كما اتجهت صافي تعاملات الأفراد الى البيع بقيمة 4.85 ملايين دينار. وكثف الكويتيون من مشترياتهم للأسهم خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث زاد الشراء عن البيع بقيمة 12.37 مليون دينار، بينما بلغ حجم خروج الاستثمارات الكويتية من البورصة منذ بداية العام الى 56.96 مليون دينار من الاستثمارات الكويتية الى البورصة الكويتية خلال الأشهر الـ 10 الماضية.



وأظهرت حصيلة تعاملات فئات المستثمرين بالبورصة الكويتية خلال أكتوبر الماضي وصول صافي تعاملات الأفراد البيعية 391.6 ألف دينار، بينما حققت صافي تعاملات المؤسسات والشركات الشرائية بقيمة 8.87 ملايين دينار، كما سجلت صناديق الاستثمار المحلية صافي تعاملات شرائية بقيمة 2.12 مليون دينار وسجلت محافظ العملاء صافي شراء بقيمة 1.76 مليون دينار.



وخالفت تعاملات الخليجيين مع نهج الأجانب هذا الشهر فقاموا بعمليات بيع خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث جاء صافي الاستثمار البيعي للخليجيين خلال شهر أكتوبر 17.02 مليون دينار بضغط مبيعات من جانب المؤسسات والشركات بمقدار 14.53 مليون دينار، كما جاء صافي مبيعات الأفراد الخليجيون بقيمة 986.8 ألف دينار كما جاء صافي مبيعات صناديق الاستثمار الخليجية بقيمة 1.5 مليون دينار.



كما بلغ صافي الاستثمار البيعي للخليجيين خلال الأشهر الـ 10 الماضية الى 68.15 مليون دينار بدفع من مبيعات المؤسسات والشركات الذين وصل صافي بيعهم منذ بداية العام الى 50.47 مليون دينار كما جاء صافي مبيعات الأفراد الخليجيون بقيمة 16.36 مليون دينار، كما حققت صناديق الاستثمار الخليجية صافي مبيعات بقيمة 1.37 مليون دينار.