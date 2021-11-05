

يروى أن رجلا جاء الى الإمام أبي حنيفة ذات ليلة، وقال له: يا إمام، منذ مدة طويلة دفنت مالا في مكان ما، لكني نسيت هذا المكان، فهل تساعدني في حل هذه المشكلة؟



فقال له الإمام: ليس هذا من عمل الفقيه، حتى أجد لك حلا، ثم فكر لحظة وقال له: اذهب، فصلّ حتى يطلع الصبح، وستذكر مكان المال إن شاء الله تعالى، فذهب الرجل وأخذ يصلي، وفجأة، وبعد وقت قصير، وأثناء الصلاة، تذكر المكان الذي دفن فيه المال، فأسرع وذهب إليه وأحضره.



وفي الصباح جاء الرجل الى الإمام أبي حنيفة وأخبره أنه عثر على المال وشكره، ثم سأله: كيف عرفت اني سأتذكر مكان المال؟! فقال الإمام: لأني علمت ان الشيطان لن يتركك تصلي، وسيشغلك بتذكر المال عن صلاتك.