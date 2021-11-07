حنان عبدالمعبود



دشنت منصة «فو» الرقمية المتكاملة تطبيقها الذكي للهاتف المحمول وذلك استكمالا للنمو السريع الذي شهدته المنصة منذ إطلاقها في فبراير والمركز الإبداعي في يونيو الماضي، حيث أسستها الشيخة عهود سالم العلي بالتعاون مع ريهام العيار بهدف احتضان المواهب الشابة الكويتية وتنميتها.



وقالت رئيس مجلس إدارة منصة «فو» الشيخة عهود سالم العلي: وعدنا بتصدير المواهب الكويتية وتعزيز دورها ووضع الكويت على الخريطة العالمية وتنويع اقتصادها ونحن نفي بوعدنا خاصة أن المنصة حققت نجاحا هائلا في أقل من عام على إطلاقها، وسيشكل تطبيق الهاتف المحمول نقطة تحول مهمة وبداية جديدة لإظهار المواهب الكويتية وإمكاناتها ومواهبها للعالم. وأضافت الشيخة عهود سالم العلي، ان «فو» عبارة عن تطبيق ذكي غير ربحي هدفه دعم المواهب الإبداعية الكويتية من خلال منصة رقمية ذات تقنية عالية وتصديرها للأسواق العالمية والتسويق لها، ويعود كامل أرباح الاشتراكات لدعم المشاريع الشبابية وتحويل موهبتها إلى احتراف. بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لمنصة «فو» ريهام العيار: تمكنا من الانتشار على نطاق واسع بالمنطقة خلال أقل من عام، وهذا النجاح الذي حققناه يعود إلى المحتوى المهم الذي قدمه الشباب الكويتي، فخلال الأشهر الماضية أنتجت المنصة محتوى هادفا ومؤثرا لأكثر من 100 موهبة كويتية.



وتابعت العيار: أدركنا كفريق أن الشباب الكويتي لديه الكثير من الأفكار والابتكارات التي يودون إظهارها، وهم بحاجة فقط إلى التمكين والاعتراف بتلك المواهب وتشجيعها، ومنصة «فو» توفر لهم البيئة المناسبة وتحفزهم على الابتكار وصقل مواهبهم وتحويلها الى احترافية، فالنجاح الحقيقي يحققه هؤلاء الشباب.



وتضمنت الفعالية المميزة إطلاع الضيوف على آليات التطبيق والتقوا بشخصيات إعلامية ترفيهية بارزة على التطبيق مثل المطرب عزيز لويس، والممثل بدر الشعيبي، والممثل يوسف الحشاش، والممثل بدر البناي، والممثلة ومقدمة البرامج لولوة الملا، والممثل محمد الحملي، ومقدم البرامج عبد اللطيف الصالح، ومقدمة البرامج سارة العنزي، والمذيع عبد الله الموسوي و«جلثم» وهي دمية كوميدية كويتية أطلقتها المنصة لدعم أهدافها بطريقة فكاهية طريفة.