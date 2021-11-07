مريم بندق

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان أصحاب القسائم الحالية والقائمة يتسلمون قرض بنك الائتمان البالغ 70 ألف دينار فورا، لافتة الى ان قدرة بنك الائتمان على الاستمرار في تقديم القرض مرتبطة بإعادة النظر في طرق تمويل منظومة الرعاية السكنية من خلال اقرار قانوني الدين العام والتمويل العقاري.

وبينت المصادر أن تمويل أصحاب القسائم السكنية الجديدة ومنها المطلاع بقرض الـ 70 ألف دينار مرتبط بتوافر السيولة في صندوق الاحتياطي العام، مؤكدة أن تأجيل تسليم هذا القرض لهم سيتم بشكل مؤقت وليس دائما بسبب عدم وجود السيولة وسيعاد تقديمه لاحقا حال توافر السيولة.

وبشأن رؤية الحكومة للإسراع في إعادة تقديم قرض الـ 70 ألفاً لأصحاب القسائم في المناطق الجديدة، قالت: الإسراع في تقديم القرض يستوجب الإسراع في إقرار قانوني التمويل العقاري والدين العام.