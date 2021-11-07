عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن نسب الإنجاز لمشروع الإدارة العامة لأمن المنشآت الذي تنفذه وزارة الأشغال العامة للجهة المستفيدة وزارة الداخلية بلغت 97% تقريبا.



وأضافت المصادر أنه تم توصيل المياه العذبة للمشروع من وزارة الكهرباء والماء، وجار العمل في إجراءات توصيل التيار الكهربائي، ليتم بعد ذلك فحص المعدات بالمشروع، ثم عملية التشغيل، ليتم بعد ذلك تشكيل لجنة من قبل وزارة الأشغال العامة للتسليم الابتدائي للمشروع من «الأشغال» إلى الجهة المستفيدة وزارة الداخلية.



ولفتت المصادر إلى ان هذا المشروع يقع في منطقة صبحان الصناعية على مسطح أرض 40 ألف متر مربع ومساحة بناء كلية 21500 متر مربع، وأن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 12 مليون و261 ألف دينار.



وأشار المصادر إلى إنه تم اعتماد أفضل المعايير العالمية وأجود المواد في بناء وإنجاز المشروع، وقد جاء التصميم المعماري له بالشكل الذي يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للجهة المستفيدة «وزارة الداخلية»، كما تم استخدام احدث النظم الذكية والصديقة للبيئة مع وجود محطة معالجة للمياه في المشروع، وذلك لإعادة استخدامها في أعمال الزراعة.