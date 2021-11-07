







كشفت جمعية النجاة الخيرية عن تنفيذ مشروع بناء المساجد في 8 دول إسلامية، وأن المشروع يهدف إلى توفير أماكن للصلاة في المناطقة الفقيرة والمحرومة، والمساهمة في الدعوة إلى الله، وفتح أبواب الصدقة الجارية أمام المتبرعين.



وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الموارد والحملات بجمعية النجاة الخيرية عمر الشقراء إنه يمكن للمتبرع اختيار الدولة، ومساحة المسجد، وعدد المصلين، والتكلفة من بين عدد من النماذج التي وفرتها الجمعية.



وفيما يتعلق بالدول التي ينفذ فيها المشروع، قال: يتم بناء المساجد في كل من النيجر، وتشاد، والفلبين، وبنغلاديش، والهند، وإندونيسيا، وسريلانكا، وألبانيا.



وأوضح الشقراء أن تكلفة بناء المسجد تختلف بحسب المساحة وعدد المصلين وتبدأ من 2825 د.ك في النيجر، مشيرا إلى أنه يتم اطلاع المتبرع بشكل مستمر على مراحل بناء المسجد، كما يمكن للمتبرع المشاركة في افتتاح المسجد الذي تبرع به إن رغب في ذلك.



وحول السبب في إقبال المتبرعين على بناء المساجد في الدول الإسلامية قال: لا شك أن بناء المساجد من أفضل الأعمال الصالحة وأكثرها أجرا وقد ورد في ذلك العديد من الأحاديث الصحيحة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة». ولا شك أن المحسنين يرغبون في تحصيل هذا الأجر والثواب الجزيل.



وختم بتوجيه الشكر إلى أهل الخير على دعمهم لمشاريع جمعية النجاة الخيرية، كما دعا من يرغب في بناء مسجد إلى الاتصال على 1800082 أو زيارة جمعية النجاة الخيرية.