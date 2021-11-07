مريم بندق



أوضحت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان التأمين على الوافدين ممن بلغوا 60 عاما من غير حاملي الشهادات الجامعية سيكون بحدود 500 دينار تقريبا، لافتة إلى أن الشركات الست المصرح لها بمزاولة التأمين الصحي عليهم هي شركات مدرجة في بورصة الكويت، وتشمل: الكويت للتأمين، مجموعة الخليج للتأمين، الأهلية للتأمين، وربة للتأمين، الأولى للتأمين التكافلي، ووثاق للتأمين التكافلي.



يذكر أن وزارة الصحة تحصل الآن 50 دينارا سنويا كتأمين صحي بحسب القانون من جميع الوافدين، وستخضع للبحث.. هل ستطبق على هذه الفئة أم يكتفى بالـ 500 دينار.



وأضافت المصادر ان هناك شركتين متخصصتين في مجال إدارة مطالبات التأمين الصحي، وهما: غلوب ميد كويت لإدارة مطالبات التأمين الصحي، وواب ميد لإدارة خدمات التأمين.