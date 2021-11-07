عبدالكريم العبدالله



أكد استشاري أمراض الباطنية د.غانم السالم أن شركة «فايزر» توصلت الى نتائج مبهرة عبر دواء جديد ضد كوفيد-19 وهو دواء paxlovid وهو عبارة عن أقراص تؤخذ 3 حبات مرتين في اليوم لعلاج المصابين بكورونا.



وذكر السالم في تصريح لـ «الأنباء» أن هذا العلاج هو السلاح في مواجهة «كوفيد-19» خلال الفترة المقبلة وسيساند التطعيمات. وأفاد بأن الدراسة التي اجرتها شركة فايزر من خلال الدواء الجديد اثبتت ان نسبة الشفاء وصلت عبر استخدامه بلغت 89%.



وبين أن شركة فايزر ستقوم بتقديم أوراق اعتماد العلاج للاستخدام قريبا لمنظمة الدواء والغذاء الأميركية للنظر في اعتماده قبل نهاية شهر نوفمبر.



ولفت الى انه في حال اعتماد هذا الدواء، فسيتم توزيعه على دول العالم، موضحا انه بإذن الله ستكون نهاية الجائحة في استخدام هذا العلاج والتطعيم وتعود الحياة كما كانت سابقا. وأوضح د.السالم أن التطعيمات مازال حتى الآن هي الحل الوحيد المتوافر لمواجهة كوفيد-19، إلا أن العلم ولله الحمد يتطور بشكل سريع مما اصبحت لدينا عدة خيارات جديدة منها هذا الدواء في حال اعتماده من منظمة الغذاء والدواء الأميركية.



وأشار الى أن هذا العلاج تم عمل البحث عليه منذ بداية الجائحة وتم التفكير في استخدامه حتى الوصول الى نتائجه المبهرة في العلاج بعد تجربته على العديد من المرضى، لافتا الى أن العلاج الجديد آمن، اذ بينت ذلك التجارب التي قامت عليه على المرضى، خاصة المرضى المعرضين للإصابة بالفيروس من كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة، ولم تثبت وجود اعراض شديدة له.



وتمنى د.السالم أن يكون هذا العلاج في الكويت ودول العالم بعد اعتماده لمواجهة الجائحة والقضاء عليها بإذن الله.