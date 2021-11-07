حنان عبدالمعبود



في إطار التعاون المشترك بين المكتب الدائم لمنظمة الصحة العالمية بالكويت ووزارة الصحة، أقيمت ورشة عمل لترتيب وتحديد الأولويات الوطنية للبحوث الطبية والصحية بما يدعم اتخاذ القرارات وفقا لتوصيات ونتائج البحوث المبنية على الدراسات العلمية في معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» بحضور الأمين العام د.فواز الرفاعي وممثلي المعهد ومديرة إدارة العلاقات الدولية وممثل منظمة الصحة العالمية د.أسعد حفيظ والوفد المرافق له، حيث أقيمت الورشة بالتعاون مع إدارة العلاقات الصحية الدولية بوزارة الصحة.



وأكدت مدير ادارة العلاقات الدولية بوزار الصحة د.رحاب الوطيان، أن الورشة تعتبر باكورة برنامج التعاون المشترك بين المكتب الدائم لمنظمة الصحة العالمية والوزارة وضمن الالتزام بدعم السياسات الصحية المبنية على نتائج الدراسات والبحوث الصحية، لافتة إلى أن الورشة تناولت أهمية البحوث الصحية واهتمامات قطاعات الوزارة بالبحوث الصحية إلى جانب استعراض ومناقشة الأولويات وترتيبها وفقا لتوافق الآراء والأولويات التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبصفة خاصة البرامج ذات الصلة بتطوير السياسات والنظم الصحية.



وشهدت الورشة حضورا كبيرا، فمن داخل الوزارة حضر أعضاء وممثلو القطاعات المختلفة ذات الصلة بالبحوث الطبية والصحية، اضافة الى ممثلين عن جامعة الكويت ومعهد دسمان للسكري التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.