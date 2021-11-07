لقاح الإنفلونزا أفضل أداة متوافرة للوقاية من الفيروس والحد من مضاعفاته.. ويقي من 60% من حالات العدوى لدى البالغين الأصحاء

عبدالكريم العبدالله



أكد رئيس قسم الصحة العامة في منطقة الجهراء الصحية د.فراس الشمري أهمية حملة التطعيمات ضد الأمراض الشتوية التي تقوم بها وزارة الصحة في ظل استمرار جائحة كوفيد-19 والمخاوف من احتمال أن تزيد عدوى الإنفلونزا من العبء الملقى على عاتق نظم الرعاية الصحية، حيث منحت الوزارة الأولوية القصوى للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن في الحصول على لقاح الإنفلونزا هذا العام.



جاء هذا في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الفعاليات الخاصة التي ينظمها قسم الصحة العامة بمنطقة الجهراء الصحية الخاصة بالتطعيمات الشتوية لموسم 2021/2022 في ظل جائحة «كورونا»، حيث تم تنظيم محاضرة عن أهمية الحصول على لقاح الانفلونزا هذا العام بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا في العالم، ومدى تأثير الحصول على لقاح الانفلونزا مع لقاح كوفيد-19.



وبين أن هذه المحاضرة تأتي تماشيا مع خطة وزارة الصحة لزيادة الوعي الصحي بين العاملين في المجال الصحي وكذلك المواطنون لتحفيز الجميع على الإقبال لتلقي التطعيمات ضد الأمراض الشتوية لموسم 2022/2021 وأهميتها في ظل وجود جائحة كورونا.



وأشار د.الشمري إلى أن العاملين في الرعاية الصحية معرضون بشدة إلى خطر الإصابة بالمرض من خلال مخالطتهم المنتظمة للمرضى، لافتا إلى أن لقاح الانفلونزا سيساهم في التقليل إلى أدنى حد من مرات التغيب عن العمل بسبب الإصابة بالانفلونزا، والحد من حدوث اضطراب في صفوف القوى العاملة.



كبار السن



وبين أن كبار السن يتعرضون إلى خطر أكبر بكثير للإصابة بأمراض وخيمة والوفاة بسبب الانفلونزا مقارنة بالشباب، لذا سيساعد اللقاح على تقليل المخاطر التي تتعرض لها هذه الفئة من السكان ثم بعد ذلك إعطاء الأولوية للأفراد الذين يعانون من حالات صحية كامنة والحوامل والأطفال دون ترتيب معين.



وأكد أن لقاح الانفلونزا يعد أفضل أداة نمتلكها للوقاية من الانفلونزا والحد من خطر المضاعفات الخطيرة حتى الوفاة، وقد تختلف فعالية اللقاح من عام إلى آخر، حسب أنواع فيروسات الإنفلونزا المنتشرة ومدى مطابقتها للقاح، مبينا ان فعالية اللقاح تعتمد كذلك على الحالة الصحية للشخص الذي حصل على التطعيم وعمره وكذلك على الوقت منذ التطعيم.



وكشف عن أن لقاح الانفلونزا يقي من 60% تقريبا من حالات العدوى لدى البالغين الأصحاء، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما، كما أن لقاحات الانفلونزا تصبح فعالة بعد نحو 14 يوما من التطعيم.



وأشار إلى انه تم التأكيد على أن الانفلونزا وكوفيد-19 مرضان مختلفان، إلا أن كليهما مرضان تنفسيان، فيمكن أن يؤثرا على صحة المصابين بطرق وخيمة، ولذلك فإن التطعيم ضد الانفلونزا يمكن أن يقلل من تأثيرها على شخص قد يعاني بالفعل من مرض كوفيد-19، هذا بالإضافة إلى انه من الأفضل للمرضى والنظم الصحية التعامل مع مرض تنفسي واحد بدلا من مرضين، علما أنه لا توجد موانع طبية معروفة لتطعيم الأشخاص المصابين بكوفيد-19، وتنصح منظمة الصحة العالمية الفئات المعرضة لمخاطر شديدة بضرورة تناول لقاح الانفلونزا خلال جائحة كوفيد-19 من أجل تقليل احتمالية الإصابة بالأمراض التنفسية الوخيمة، بسبب الفيروسات التي تنتشر في وقت واحد خلال موسم الانفلونزا، وتقليل العبء الواقع على النظام الصحي.



ونصح الجميع بضرورة تلقي التطعيمات الشتوية والمتوافرة في جميع المراكز الوقائية بجميع أنحاء الكويت ابتداء من عمر 6 أشهر وما فوق لكل فئات المجتمع.