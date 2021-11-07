القاهرة - سامي عبدالفتاح



قبل توقف المسابقة مؤقتا، بسبب تجمع المنتخب المصري اعتبارا من اليوم، استعدادا لمباراتي أنغولا والغابون يومي 12 و16 الجاري في تصفيات أفريقيا لكأس العالم، وفي سهرة كروية مجنونة بحضور 2000 مشجع، شهد كلاسيكو الكرة المصرية 8 أهداف في لقاء القمة 123 بين الأهلي والزمالك، الذي انتهى بفوز بطل أفريقيا على بطل الدوري 5-3، في واحدة من أمتع مباريات القمة، اذ كان يمكن لغلة الأهداف أن ترتفع من كلا الفريقين. السيناريو المجنون، بدأ مبكرا جدا، حيث تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 16 عبر تسديدة قوية من المالي أليو ديانج ارتدت من القائم ليكملها الحارس محمد أبوجبل في المرمى، وأضاف الثاني التونسي علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يسجل محمد شريف الهدف الثالث بالدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة للأهلي هي الأولى في تاريخ القمة منذ 70 عاما. ومع بداية الشوط الثاني انتفض الفارس الأبيض، بهدف لمصطفى فتحي في الدقيقة 51، ولكن ديانج عاد ورد عليه بالهدف الرابع بعد دقيقتين فقط بشكل رائع، فيما عاد معلول ليسجل الخامس من ضربة جزاء ثانية في الدقيقة 65، وقبل النهاية بـ 10 دقائق سجل الزمالك هدفه الثاني عن طريق أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء قبل أن يحرز المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 90. وعقب الفوز الكبير، قرر رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، إلغاء العقوبة المالية التي سبق أن وقّعها على كل منظومة الفريق عقب خسارة بطولة السوبر المقدرة بـ 300 ألف جنيه لكل فرد، وأكد أن ما تم خصمه في الفترة الماضية سوف تتم إعادته كاملا، بالإضافة إلى صرف مكافأة استثنائية للاعبين.



عودة شريف وأفشة للمنتخب واستبعاد حامد



إلى ذلك، أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة «الفراعنة» التي شهدت استبعاد طارق حامد لخوض مباراتي انغولا والغابون وضمت 26 لاعبا هم: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، ومحمود جاد لحراسة المرمى، وللدفاع: أكرم توفيق، أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود الونش، أحمد ياسين، ايمن اشرف، محمود علاء، أحمد فتوح ومحمد حمدي، ولخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، عمرو السولية، امام عاشور، عبدالله السعيد ومصطفى فتحي، وللهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد، مروان حمدي، محمد صلاح ومحمد مجدي «أفشة».