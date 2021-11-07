الدوحة - فريد عبدالباقي



بدأت إدارة نادي السد القطري البحث عن بديل لمدربه الإسباني تشافي هيرنانديز الذي وافقت الإدارة على رحيله لتدريب نادي برشلونة الإسباني.



وكان نادي السد استقبل تشافي كلاعب كرة قدم منذ 6 سنوات حتى اعتزاله ثم توجه إلى مجال التدريب وكانت البداية بتدريب نادي السد، حقق خلالها العديد من البطولات آخرها فوزه بلقب كأس أمير قطر، والدوري القطري في الموسم الماضي. ووافق نادي السد على انتقال تشافي لتدريب برشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقده.



من جانبه، قال المدير التنفيذي لنادي السد تركي العلي، ان تشافي يعتبر جزءا مهما من تاريخ نادي السد، ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة المقبلة.. وسيبقى تشافي وعائلته محل ترحيب في الدوحة دائما.



وتسعى الإدارة السداوية استغلال فترة توقف الدوري القطري في البحث عن مدير فني أجنبي لتولي تدريب الفريق، لاسيما أن الدوري القطري يستأنف نشاطه بالجولة العاشرة يوم 21 ديسمبر المقبل، بسبب ارتباط المنتخب القطري بالتصفيات الأوروبية وأيضا بطولة كأس العرب التي تستضيفها الدوحة نهاية الشهر الجاري.



ومن الأسماء المطروحة على طاولة نادي السد، المدرب الفرنسي لنادي الزمالك المصري باتريس كارتيرون، والأوروغوياني خورخي فوساتي، والبرتغالي مانويل جوسفالدو فيريرا.. في الوقت الذي أغلق المدرب الجنوب الأفريقي لنادي الأهلي المصري بيتسو موسيماني باب المفاوضات مع إدارة نادي السد لخلافة تشافي.



وحرص نادي السد على إقامة حفلة وداع لمدربه بحضور نجوم الفريق وإدارة النادي، حيث أكد تقديره الكبير للجهود التي بذلها تشافي خلال الفترة التي تواجد فيها مع النادي، علاوة على اعتباره ان تشافي بات يمثل جزءا مهما من تاريخه.



وتعد مسيرة تشافي في السد ناجحة بكل المقاييس، حيث قاده في 95 مباراة، سجل خلالها 64 انتصارا و15 تعادلا، و16 هزيمة، ونجح لاعبوه في هز شباك خصومهم في 263 مناسبة، مقابل استقبال شباكهم 116 هدفا.



من جانب آخر، حدد المدرب الإسباني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم فيليكس سانشيز، موعد سفر بعثة العنابي إلى أوروبا الثلاثاء المقبل، من أجل خوض المباراتين الأخيرتين ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، حيث من المقرر أن يلتقي العنابي بمنتخبي صربيا وأذربيجان يومي 11 و14 الجاري في بلغراد وباكو على التوالي.



وتضم قائمة منتخب قطر 27 لاعبا وهم: سعد الشيب ومشعل برشم وأكرم عفيف وحسن الهيدوس وخوخي بوعلام ومحمد وعد ومصعب خضر وبيدرو ميغيل وطارق سلمان وعبدالكريم حسن ويوسف عبدالرزاق وعلي أسد (السد)، صلاح زكريا وبسام الراوي وعاصم مادبو والمعز علي وكريم بوضياف ومحمد مونتاري وعبدالله عبدالسلام وسلطان البريك وإسماعيل محمد (الدحيل)، أحمد علاء وهمام الأمين ويوسف حسن (الغرافة) جاسم جابر (العربي) عبدالعزيز حاتم (الريان) خالد منير (الوكرة).



يخوض منتخب قطر تدريباته الجماعية في معسكره التدريبي الحالي بالدوحة حتى 9 الجاري، حتى موعد سفر إلى بلغراد استعدادا لمواجهة منتخب صربيا.