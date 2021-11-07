الرياض - خالد المصيبيح

انتهت الجولة 11 من الدوري السعودي وقد شهدت عدة تغييرات في المراكز، حيث عاد الاتحاد للصدارة التي فقدها في الجولتين السابقتين بعد سقوط المتصدر السابق ضمك امام مستضيفه الهلال، فيما كان الاتحاد قد أنهى لقاءه مع ضيفه الفتح بفوز ثلاثي رافعا رصيده الى 23 نقطة بفارق نقطتين عن الشباب الثاني والذي نجح في استغلال هبوط مستوى النصر واستمرار هدره للنقاط بعد الفوز عليه بهدف نظيف ليعلن النصر خسارته ثماني نقاط في آخر تسع مباريات، وله لقاءان مؤجلان إلا ان وضع الفريق وغيابات عناصره المؤثرة اطاحت به في الجولات الأخيرة. في المقابل، نجح حامل اللقب الهلال في الخروج فائزا على ضمك ورفع حظوظه في المنافسة على المقدمة وبإمكانه احتلال الصدارة لو فاز في لقاءيه المؤجلين.



ويأتي بعد فرق الصدارة الأربعة فريقا الرائد والفيحاء برصيد 17 نقطه وبفارق ليس ببعيد عن فرق الصدارة، وجاء ذلك بعد استمرار تقديمهما مستويات جيده توجت بالفوز، فيما نجح الأهلي في الخروج من أزمته وخسارته عدة نقاط وفاز على الباطن بهدف بالنيران الصديقة عدل من وضعه في الترتيب وحل سابعا، يليه بفارق نقطة واحدة الفيصلي مستفيدا من فوزه في ملعبه على الحزم، ثم النصر تاسعا فالفتح عاشرا.



وعلى صعيد الأهداف والهدافين، وصل الرقم التهديفي في الدوري السعودي إلى أكثر من 200 هدف كان نصيب اللاعب غير السعودي منها 75% وهو مؤشر غير جيد بالنسبة للمهاجم المحلي، فيما يتصدر قائمة الهدافين الكاميروني توامبا مهاجم التعاون مناصفة مع النيجيري ايغالو مهاجم الشباب برصيد 9 أهداف لكل منهما.