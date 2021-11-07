بيروت - ناجي شربل



استدعى المدير الفني التشيكي للمنتخب اللبناني ايفان هاسيك 23 لاعبا للالتحاق بالمعسكر التدريبي لمواجهتي إيران 11 والإمارات 16 الجاري ضمن المرحلتين الخامسة والسادسة للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.



واللاعبون هم: مصطفى مطر، علي ضاهر، علي السبع (حراس المرمى)، قاسم الزين، عباس عاصي، جوان أومري، روبير ملكي، حسين زين، محمد زين العابدين طحان، حسن شعيتو «شبريكو»، حسين الدر، وليد شور، جورج ملكي، نادر مطر، ربيع عطايا، محمد حيدر، حسن سعد «سوني»، محمد علي الدهيني، محمد قدوح، هلال الحلوة، باسل جرادي، عمر شعبان «بوغيل»، وهادي غندور، على ان يلتحق المحترفون بزملائهم تباعا في الساعات القليلة المقبلة، إذ من المقرر أن يستهل المنتخب تدريباته على ملعب البابلية العشبي فوق الصرفند (جنوب لبنان)، اعتبارا من الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الأحد.



وسبق للاتحاد اللبناني لكرة القدم تأهيل هذا الملعب ومرافقه بدعم مالي من «الفيفا»، كما تولى الاتحاد تأهيل مرافق ملعب صيدا لتمكينه من احتضان المباريات الرسمية للمنتخب.