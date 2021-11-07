حصد المتسابقان عبدالعزيز البشير وعبدالله الشطي المركز الثالث في الجولة الثالثة من منافسات بطولة (مناطق) باها قطر للراليات الصحراوية للموسم (2021). وحقق عبدالعزيز البشير المركز الثالث في فئة (تي 3) على متن سيارة (كانام مافريك اكس 3) بعد ان قطع مسافة المرحلة مسجلا زمنا قدره 1.12.26 ساعة. كما حقق البشير المركز الثالث في التصنيف العام للمسابقة التي استمرت ثلاث جولات في عدة مراحل بعد ان قطع مسافة المراحل مسجلا زمنا قدره 06.16.573 ساعة.



وفي منافسات الدراجات فئة (450 سي سي) حقق عبدالله الشطي المركز الثالث على متن دراجته (كوازاكي) بعد ان قطع مسافة المرحلة البالغة 76.2 كيلومترا مسجلا زمنا قدره 1.10.19 ساعة.



وأعرب البشير عن سعادته بهذا الفوز بعد منافسة قوية، مبينا ان تعرضه لبعض الاعطال الميكانيكية اثرت في ترتيبه العام.



وأضاف ان الجولة الثالثة من المسابقة شهدت منافسة مع المتسابقين للفوز بالمراكز الاولى، معربا عن سعادته بهذا المنافسة وحصول الكويت على المركز الثالث.



وشهدت الجولة الثالثة التي نظمها الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية على مدار يومين بمنطقة (سيلين) مشاركة 42 متسابقا يمثلون 10 دول هي إلى جانب قطر الكويت والسعودية والإمارات وبريطانيا والمجر وبلجيكا وجنوب إفريقيا والفلبين ولبنان.