القاهرة - خلود أبوالمجد



كشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل.



وقال حفظي، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام بالمهرجان هو 98 فيلما، تمثل 63 دولة حول العالم، وهي مقسمة كالآتي: 76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا. وأوضح أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: «27 فيلما عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلما عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 فيلما يعرض للمرة الأولى في الدول لعربية وشمال أفريقيا».



يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صناع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.