أطلقت جمعية الهلال الأحمر أمس حملتها السنوية «كسوة الشتاء» بتوزيع 1000 كوبون على الأسر المحتاجة والمسجلين بكشوفات الجمعية. وقالت مديرة إدارة المساعدات المحلية في الجمعية مريم العدساني لـ «كونا» على هامش توزيع المساعدات إن «كسوة الشتاء» يتم توزيعها على الأسر المحتاجة في الكويت والمعتمدة لدى الجمعية بهدف التخفيف عنهم ومساعدتهم. وأضافت العدساني ان الجمعية وزعت كوبونات كسوة الشتاء بالتعاون مع أحد الأسواق التجارية، مؤكدة أهمية دعم الأسر المحتاجة لمواجهة أعباء ومسؤوليات الحياة وقضاء احتياجاتهم.



وذكرت أن الجمعية لن تتوقف عن مد أياديها البيضاء لمساعدة المحتاجين ورعاية مصالحهم فضلا عن توفير الدعم المعنوي والصحي والإغاثي والتعليمي لهم، لافتة إلى توزيع المساعدات الإنسانية على الأسر المحتاجة طوال العام، موضحا ان الكسوة تأتي ضمن المساعدات التي تقدمها الجمعية بشكل سنوي إضافة إلى برامج المساعدات العينية التي تقدمها بشكل دائم للمحتاجين والمستفيدين من الجمعية.