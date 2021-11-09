استقبل أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالديوان الأميري في الدوحة امس سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.



وقالت وكالتا الانباء السعودية (واس) والقطرية (قنا) إن الأمير منصور بن خالد بن فرحان نقل لسمو أمير دولة قطر تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



كما قام الأمير منصور بن خالد بن فرحان بتسليم الرسالة الموجهة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والتي تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.



وفي نهاية الاستقبال، حمل سمو أمير دولة قطر تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.



حضر الاستقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني.