نقل الرئيس الجورجي السابق وزعيم المعارضة ميخائيل ساكاشفيلي المسجون والمضرب عن الطعام منذ أوائل أكتوبر الماضي إلى مستشفى السجن، كما أعلنت إدارة السجون في هذا البلد القوقازي.



وقالت إدارة السجون في بيان «من أجل تفادي تدهور حالة ميخائيل ساكاشفيلي الصحية وبسبب زيادة الأخطار على سلامته، نقل من السجن رقم 12 إلى المنشأة الطبية للمحتجزين رقم 18».



وسجن ساكاشفيلي، الذي كان الرئيس الموالي للغرب في البلد القوقازي من 2004 إلى 2013 وبات الآن زعيم المعارضة، مطلع أكتوبر الماضي عند عودته من المنفى قبل الدورة الأولى من الانتخابات.



وبدأ إضرابا عن الطعام منذ شهر احتجاجا على اعتقاله الذي اعتبر أن دوافعه سياسية.



وأدى سجن ساكاشفيلي إلى تفاقم الأزمة السياسية التي بدأت مع الانتخابات التشريعية العام الماضي وفاز بها حزب «الحلم الجورجي» بفارق ضئيل، واعتبرتها المعارضة مزورة.