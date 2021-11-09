أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي» قائد «قوات الدعم السريع» في السودان، الالتزام الصارم بالتحول الديموقراطي وإجراء الانتخابات في العام 2023.



وقال دقلو، في خطاب للشعب السوداني: «لقد تابعتم القرارات الأخيرة التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة والتي جاءت لتصحيح مسار الثورة والحفاظ على أمن واستقرار السودان ووحدة شعبه وأرضه، بعد أن فشلت كل محاولات الإصلاح بسبب تمسك وتحكم فئة قليلة بزمام الأمر في البلاد وانشغالها بالصراع على السلطة وإهمال مطالب الشعب التي عبر عنها في ثورته».



وشدد دقلو على الالتزام التام بتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة، وتيسير سبل الحياة الكريمة والخدمات الأساسية للمواطنين، وتشكيل الحكومة المدنية المستقلة دون وصاية من أحد، والعمل على تحقيق الاستقرار والسلام وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني.



من جهته، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، امس، أن لقاءات وفد الجامعة العربية مع القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وعبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، كانت إيجابية. وقال زكي - في تصريح بحسب «العربية الحدث» - إن وفد الجامعة العربية يشعر أن حل الأزمة وشيك في السودان، لاسيما أنه وجد أرضية مشتركة للتوصل إلى حل. وأضاف ان الأمور في السودان تحتاج لحنكة في المعالجة وإلى الصبر حتى يتوصل الأشقاء إلى التفاهمات المطلوبة، قائلا إن الأمر ليس سهلا ولكنه وشيك، مؤكدا أن هناك مسؤولية من كل الأطراف في السودان ورغبة حقيقية في العودة إلى المسار الانتقالي.