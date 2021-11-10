مفرح الشمري



بعد معاناة مع المرض، انتقل إلى رحمة الله أمس الموسيقار السعودي غازي علي الذي يعتبر أول سعودي يدرس الموسيقى بشكل متخصص وعلى حسابه الشخصي في معهد الموسيقى العربية بالقاهرة وتحديدا في معهد «الكونسرفتوار» وتخرج فيه عام 1967.



ويعتبر الراحل غازي علي من كبار الفنانين في المملكة العربية السعودية والعالم العربي، وله عطاءات فنية سواء كانت شعرية أو غنائية أو لحنية مميزة بدأت منذ أكثر من نصف قرن. وقدم الراحل خلال مشواره الفني الطويل الكثير من الروائع الموسيقية والألحان الخالدة التي تغنى بها كبار المطربين العرب وفي مقدمتهم الراحل الكبير طلال مداح، كما أن الموسيقار الراحل غازي علي فتح منزله كمعهد لتعليم الموسيقى والعزف للهواة والشباب والموهوبين منذ سنوات طويلة، وتخرج في معهده العديد من الفنانين والعازفين، ولاتزال أغانيه الخالدة تردد حتى يومنا هذا مثل «روابي قبا» و«ربوع المدينة» و«شربة من زمزم»، «أسمر حليوة» و«سلام لله يا هاجرنا»، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية.



«الأنباء» تتقدم من أسرة الفقيد بأحر التعازي والمواساة، سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يغفر له ويدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).