عبدالحميد الخطيب



أقام المخرج والفنان محمد الفهد الفترة القليلة الماضية مهرجانا بعنوان «أفلام محمد الفهد»، تم خلاله عرض بعض تجاربه السينمائية المتنوعة، وذلك في صالة نادي العربي الرياضي بحضور العديد من الفنانين والشخصيات والجمهور المتذوق للفن.



وفي تصريح لـ «الأنباء»، قال الفهد: تم عرض أربعة أفلام من ضمن سلسلة أفلامي، وهي فيلم «الأب» الذي يحاكي قصص عقوق الوالدين ومعاملتهما من قبل الأبناء، والعمل من بطولتي ويشاركني التمثيل أحمد الفيلكاوي وهنادي قربان وعبدالله الفهد، و«بياع البنك» يناقش قضية الضمير الحي، والإنسان الذي لا يرضى ان يبيع ضميره بالمال على الرغم من حاجته، وهو من بطولتي ومعي علي الفهد.



وتابع: كذلك تم عرض فيلم «ليتك تدري» للفنان حسين الفهد، ويطرح العمل فكرة جميلة وجديدة عن الشباب وأحلامهم وطموحهم والحب والتحدي، وهو من بطولة حسين الفهد ولمى وأحمد الشطي، وأخيرا تم عرض فيلم «الصرخة» والذي يتحدث عن ضحايا «كورونا»، والتي حصدت الكثير من الشباب والكبار والأطفال، ويحاكي العمل قصة الطفل «مشعل» الذي فقد أمه بسبب إصابتها بـ «كورونا» ومأساته أيضا من الفيروس، والفيلم بطولة حمد إبراهيم والمطربة الكويتية رينا، والطفل مشعل عناد، بالاشتراك مع الفنان الكبير عباس البدري.



وأردف الفهد: بعد الانتهاء من عرض الأفلام تم توزيع عدد من الدروع والشهادات التقديرية على جميع المشاركين فيها، والحمد لله لقد حازت تلك الأفلام استحسان الجمهور الذي صفق كثيرا لها، وأسعدني وصفها بالجميلة المبدعة، مستدركا: أعد الجمهور العزيز بأنه سيكون هناك في كل عام أفلام جديدة وتكريمات للفنانين ومفاجآت أخرى، وأقدم دعوة لكل شاب أو شابة أو حتى أطفال ممن لديهم الموهبة ولم يحصلوا على فرصتهم، أبوابي مفتوحة لهم.