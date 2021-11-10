نبيل شعيل يغني «الله يزين بلادي» من كلمات عالية الحساوي وألحان أنور عبدالله.. ومجلس إدارة «الفنانين» تغيير بسيط



مفرح الشمري

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تحل غدا الذكرى العاشرة لوفاة الموسيقار أحمد باقر الذي يعد من الملحنين البارزين في الاغنية الكويتية ومن مطوريها، ووفاء لعطاءاته وانجازاته للاغنية الكويتية يعرض تلفزيون الكويت غدا سهرة خاصة من فكرة واعداد وتقديم «شيخ الملحنين الخليجين» أنور عبدالله بعنوان «2011/11/11» وهو تاريخ وفاة الموسيقار أحمد باقر، رحمه الله.



الهدف من هذه السهرة هو تسليط الضوء على مسيرة الموسيقار الراحل أحمد باقر الملقب بـ «سنباطي الخليج» من ولادته حتى وفاته، حيث سيسلط الضوء معد ومقدم هذه السهرة الملحن القدير على محطات مهمة في حياة الموسيقار الراحل أحمد باقر الذي يعتبر من الذين تأثر بهم الملحن انور عبدالله أثناء دراسته في المعهد العالي للفنون الموسيقية خلال السبعينيات حيث كان من مدرسيه الذين يكن لهم كل احترام وتقدير.



السهرة تعرض غدا على شاشة القناة الاولى والفضائية الكويتية من اخراج حامد الصيرفي وتنسيق ومتابعة د.ايوب خضر، وتتضمن انجازات الموسيقار الراحل أحمد باقر في المعهد العالي للفنون الموسيقية وفي الساحة الغنائية لأنه يعتبر من مطوري الاغنية الكويتية الحديثة، كما ستتم استضافة عدد من زملاء الموسيقار الراحل ومن طلبته ومحبيه.



وشكر الملحن القدير انور عبدالله القائمين على تلفزيون الكويت وعلى رأسهم وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، على موافقتهم على تصوير هذه السهرة تقديرا لعطاءات الموسيقار الراحل أحمد باقر.



من جانب آخر، يستعد الملحن القدير انور عبدالله لتسجيل أغنية وطنية جديدة من كلمات عالية الحساوي بعنوان «الله يزين بلادي» وسيغنيها المطرب القدير نبيل شعيل، حيث سيسافر قريبا الى دبي لتسجيلها هناك مع المايسترو محمد صالح وتنفيذها وتصويرها سيتم في تركيا من خلال كاميرا المخرج د.على حسن حتى تكون جاهزة للعرض في العيد الوطني المقبل.



وهذا التعاون الثاني للملحن القدير انور عبدالله مع الشاعرة عالية الحساوي بعد ان قدما قبل جائحة كورونا اغنية «يا شمعة البلدان» التي تغنت بها المطربة القديرة نوال الكويتية.



وبخصوص تشكيل مجلس ادارة جمعية الفنانين الكويتيين بعد تزكيتهم في انتخابات الجمعية الاخيرة، قال الملحن القدير انور عبدالله ان مجلس الادارة لم يحدث به تغيير واسع وانما بسيط جدا، وهو على النحو التالي: الفنان شادي الخليج رئيسا، انور عبدالله نائبا للرئيس، عبدالله عبدالرسول أمينا للسر، زبير العميري أمينا للصندوق ورئيس الفرق الشعبية، د.خالد القلاف لجنة الموسيقى، وفتحي الصقر عضو مجلس الادارة.