حنان عبدالمعبود



أكد عدد من الأطباء في لقاء متلفز أن فيروس كورونا المستجد قد لا ينتهي او يزول، مثل باقي الفيروسات الأخرى، الا أنه قد يتحول الى فيروس موسمي وتنتهي الجائحة حال التوسع في التطعيمات وشمولها.



في البداية قالت رئيس فريق الطب الوقائي بمستشفى الأحمدي د.انتصار الهندال «ان تطعيم أكثر من 90% من الأفراد بالمجتمع اضافة الى انتشار التطعيم بالعالم سيغيران من طريقة تعاملنا مع فيروس كورونا ومع الوقت سيصبح الفيروس مثل أي فيروس آخر بوجود التطعيم له. بينما أكد استشاري طب عائلة بمستشفى الأحمدي د.أحمد عبد الملك، أن هناك فيروسات تستلزم جرعات مضادة كل عام أو عامين، ومازال الوقت مبكرا بالنسبة لكورونا لتحديد الجرعات، لافتا الى أن الوضع المحلي بالكويت يرتبط بالوضع العالمي، لهذا يجب ان تكون وتيرة التطعيمات بالعالم متسارعة لمنع التحورات الجديدة.



وقال ان التطعيمات مازالت تعطي مناعة جيدة فوق 90% بالنسبة للمتحور «دلتا» لكن ليس هناك ما يمنع من وجود تحور جديد والتطعيمات لن تكون فعالة بالقدر الذي يوصلنا للمناعة المجتمعية، ولهذا يمكننا أن نقول ان هناك نوعا من السباق بين الانسان للوصول الى المناعة المجتمعية في العالم كله بمنع التحورات وبين هذا الفيروس.



بدورها، قالت اختصاصية طب الأطفال بمستشفى جابر الأحمد د.زينب الصحاف: في البداية نريد أن نقلل الانتقال وبالتالي يقل ظهور المتحورات الجديدة ويكون لنا أمل من خلال تطعيم أكبر شريحة في المجتمع والانتهاء من هذه الجائحة.