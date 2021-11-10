عبدالكريم العبدالله



طالب أمين صندوق الجمعية الطبية د.محمد العبيدان الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإضافة لقب «دكتور» للأطباء الكويتيين الحاصلين على شهادة البورد الكويتي من معهد الكويت للاختصاصات الطبية وما يعادله دون الرجوع إلى أي جهة أخرى.



وقال العبيدان في تصريح صحافي ان «المعلومات المدنية» تطلب من الأطباء الكويتيين لإضافة لقب «دكتور» في البطاقة المدنية أن يحضروا شهادة من التعليم العالي تثبت معادلة البورد الكويتي لشهادة الدكتوراه، مع العلم أن ديوان الخدمة المدنية في جميع الكتب الرسمية يعترف بأن المستوى التعليمي للبورد وما في مستواه يعادل الدكتوراه، مستغربا في الوقت ذاته من طلب الهيئة معادلة شهادة صادرة بالأصل من الكويت ومن معهد يتبع لوزارة الصحة ومعترف بها في جميع دول العالم.



ودعا الهيئة للتسهيل على الأطباء، ووضع اللقب في البطاقة المدنية وإلغاء الطلبات التعجيزية، لافتا إلى أن من حق الطبيب أن يضيف اللقب الخاص به في جميع أوراقه الثبوتية.