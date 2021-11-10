انتخبت المنظمة الدولية للفيزياء الطبية رئيس قسم الطبيعة الإشعاعية في مركز الكويت لمكافحة السرطان د.مشاري النعيمي لرئاسة منظمة فيدرالية الشرق الأوسط للفيزياء الطبية ليكون أول كويتي يشغل هذا المنصب.



وقال د.النعيمي إن منظمة الفيدرالية تهدف إلى الارتقاء بجودة ممارسات الفيزياء الطبية في مجال الأشعة التشخيصية والطب النووي والعلاج الاشعاعي لمواكبة التقدم المستمر بهذا المجال في دول الشرق الأوسط.



وأوضح النعيمي أن الفيدرالية هي منظمة مهنية وعلمية غير حكومية وغير ربحية أسست من المنظمة الدولية للفيزياء الطبية عام 2009 لبناء شبكة تعاون بين المختصين في مجال الفيزياء الطبية، وتضم 12 دولة هي: الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واليمن ولبنان وسورية والأردن والعراق.