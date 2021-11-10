حصل المخترع الكويتي د.مشل الجربا على براءة الاختراع الأميركية لابتكاره «المانع» لمنع انتشار البكتيريا والفطريات والفيروسات، والذي يهدف إلى حفظ المريض من انتقال العدوى إليه أثناء عملية تنظيف الأذن في عيادات الأنف والأذن والحنجرة.



وقال الجربا في تصريح صحافي، إن هذا الاختراع سيكون له تأثير إيجابي في تأمين المريض من وصول العدوى له في ظل التخوف من انتقالها، لاسيما بعد انتشار الثقافة الكبيرة بخطورة هذه البكتيريا والفطريات على الناس بعد انتشار جائحة كورونا.



وأضاف الجربا أن الاختراع الذي يحمل رقم البراءة (US 11,071,815 B1) من شأنه في حال تعميمه على العيادات إضفاء الطمأنينة والراحة في نفس المريض أثناء إجرائه تنظيف الأذن، مثمنا دعم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع على تكريمه له بمناسبة نجاحه بإتمام هذا الاختراع وحصوله على براءة اختراع، مشيدا بدورهم في دعم كل المخترعين الكويتيين على جميع الأصعدة.