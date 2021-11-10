حنان عبدالمعبود



أكد أمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» د.فواز الرفاعي أن المعهد يعكف حاليا بالعمل على تجديد الاعتراف الكندي والذي يعتمد على تطبيق معايير الاعتماد المؤسسي للمعهد كمؤسسة للتدريب الطبي التخصصي.



وقال الرفاعي في تصريح لـ «الأنباء»: على الرغم من هذا يقوم المعهد بأعماله الروتينية بشكل مستمر حيث استقبل منذ ايام وفدا من ممثلي شركة نفط الكويت، وقاموا بجولة في المعهد والتعرف على خدماته، كما تم التحدث بشأن التعاون الطبي المشترك.



ولفت إلى عقد اجتماع مع ممثلي منظمة الصحة العالمية برئاسة د.أسعد حفيظ، وتم تنظيم ورشة عمل داخل المعهد تتعلق بأولويات البحوث الطبية والصحية.



من جانب آخر، أعلن معهد دسمان للسكري أنه سينظم احتفالية اليوم العالمي للسكري في 14 الجاري لإيصال رسالة توعوية ونشر سبل ومهارات التعايش السلمي مع المرض وعوامل الخطورة وكيفية الوقاية منه.



وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالمعهد طارق العريان في تصريح صحافي إن الاحتفال الذي سيقام في مجمع برج الحمراء يتمثل بيوم مفتوح حافل بالعديد من الأنشطة التوعوية وفحوصات واستشارات طبية وغذائية.



وأضاف العريان ان الجهات الصحية المعنية بالمرض في مختلف أنحاء العالم تشترك في مثل هذا اليوم بتنظيم أنشطة وفعاليات للتوعية بأخطار مرض السكري، موضحا أن المعهد لا يألو جهدا في العمل على تنفيذ رسالته وهي «مكافحة وباء السكري في الكويت من خلال أبحاث السكري والوقاية المتكاملة والتدريب والتثقيف والعلاج».