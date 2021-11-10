وقّعت الكلية الأسترالية في الكويت اتفاقية تعاون لمدة سنتين مع كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية لعمل دراسة متعددة الأساليب لبحث موقف المجتمع الكويتي نحو استخدام وشراء السيارات الكهربائية، وتم توقيع العقد من قبل رئيس الكلية الأسترالية في الكويت د.عصام زعبلاوي، ومدير قسم البحوث والابتكار لدى كلية لندن للاقتصاد ديفيد كومب.

بدوره، يقوم مركز الشرق الأوسط التابع لكلية لندن للاقتصاد بشكل سنوي باختيار مشروعين مطروحين من الكويت لتمويل أحدهما، حيث تتقدم مختلف مؤسسات التعليم والأبحاث بمقترحات مشاريع وبدورها تختار الكلية من بينها، وخلال هذا العام تم اختيار مشروع مقدم من قبل أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال لدى الكلية الأسترالية في الكويت د.أندري أوتسين يهدف الى دراسة وجهات النظر والتجارب المتعلقة بالسيارات الكهربائية في المجتمع الكويتي.

وسيتم تنفيذ المشروع تحت قيادة د.أوتسين، وبمشاركة أستاذ مشارك في منهجية البحث النوعي لدى كلية لندن للاقتصاد د.الاسداير جونز، وستقام الدراسة على عدة أجزاء، منها جمع تجارب مالكي السيارات الكهربائية الحاليين ونظرتهم لمستقبل السيارات الكهربائية في الكويت، والتوقعات المستقبلية لمبيعات السيارات الكهربائية، وموقف ووجهة نظر قائدي السيارات التقليدية للسيارات الكهربائية، ومقابلات مع أصحاب القرار في مجال النقل والمواصلات لمعرفة نظرتهم وكيفية تلبية أهداف المشروع لرؤية 2035 عند تبني السيارات الكهربائية بشكل أكبر.