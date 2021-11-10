وقعت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، ممثلة بالقائم بأعمال عميد الكلية د.أسامة العمير، مذكرة تفاهم للشراكة التدريبية مع شركة هواوي للتكنولوجيا.



وقال العمير إن الجامعة بصفتها الرائدة في الكويت فإنها تهتم بتمكين طلابها بأحدث مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعدهم للمستقبل، حيث ستلعب الرقمنة دورا مهما بشكل متزايد، لافتا إلى أن التعاون مع شركة تقنية عالمية رائدة مثل «هواوي» سيزيد من قدرة جامعة الكويت على تزويد منتسبيها بأفضل الممارسات التكنولوجية والتجارب العالمية بما يتماشى مع التغير التكنولوجي السريع.



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي» ريكو لين، عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة تعليمية مرموقة مثل جامعة الكويت كجزء من جهود الشركة المستمرة، مضيفا أنه من خلال هذا التعاون سيتم تمكين الشباب المحليين ودعم الكويت في جهود التحول الاقتصادي، وتوفير إمكانات عالية المستوى وتقنيات متقدمة لتمكين الأجيال القادمة من قيادة رحلة التحول الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي في الكويت كجزء من أهداف «رؤية 2035»، بما في ذلك تطوير المواهب ذات المستوى العالمي للصناعات الرئيسية.