آلاء خليفة



أعلن عميد شؤون الطلبة بالوكالة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات د.سلمان العنزي عن فوز القائمة المستقلة في انتخابات رابطة كلية العلوم الإدارية بعدد أصوات 1137 وتلتها القائمة المعتدلة بعدد 605 أصوات.



وبذلك تتولى القائمة المستقلة بكلية العلوم الإدارية قيادة الرابطة للعام الثامن عشر على التوالي.



وكان قطار انتخابات الجمعيات والروابط الطلابية بجامعة الكويت انطلق أمس، حيث كانت أولى محطاته في كلية العلوم الإدارية، حيث اجريت انتخابات الرابطة في ظل منافسة قوية بين القائمة المستقلة والتي خاضت الانتخابات تحت شعار «ستبقى دوما معقلي» والقائمة المعتدلة والتي خاضت الانتخابات تحت شعار «عطاء يشهده الزمن». وتواجدت «الأنباء» منذ ساعات الصباح لمتابعة سير العملية الانتخابية التي انتهت بفوز القائمة المستقلة.



من جانبه، قال نائب رئيس لجنة انتخابات جمعية كلية العلوم الإدارية إبراهيم الفيلكاوي إن حركة الاقتراع في صندوق الطلبة سارت بكل سلاسة دون أي مشاكل تذكر، مشيرا إلى حرص اللجنة على تطبيق الاشتراطات الصحية حفاظا على صحة الجميع. وأضاف الفيلكاوي أن عمادة شؤون الطلبة اعتادت على التنظيم المخطط لتكون الانتخابات الطلابية ناجحة على أكمل وجه.



بدوره، أوضح عضو لجنة الانتخابات «طلبة» عبدالوهاب أشكناني لـ «الأنباء» انه قد تم فتح الصناديق الساعة 8 صباحا قبل أن يتم إغلاقها الساعة 2 ظهرا لتبدأ عملية الفرز بعدها مباشرة.



وأشار اشكناني إلى الإقبال الكبير من الطلبة على التصويت، موضحا ان التصويت تم من خلال الهوية الجامعية او البطاقة المدنية.



واشاد اشكناني بحرص الطلبة على المشاركة في الانتخابات، مشددا على تطبيق كل الاجراءات الاحترازية ومنها ارتداء الكمام والتباعد ودخول عدد معين لقاعة التصويت.



من جانبها، ذكرت رئيسة لجنة الاقتراع لانتخابات جمعية كلية العلوم الإدارية حنان الفهد، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن اللجنة حرصت على تطبيق الاشتراطات الصحية داخل قاعة الاقتراع من خلال مراعاة التباعد بين الطلبة المقترعين من تنظيم دخول الطلبة بالتعاون مع الأمن والسلامة، مبينة أن أجواء الانتخابات سارت منذ بدء فتح صندوق الاقتراع للطلبة في تمام الساعة 8 صباحا حتى إغلاق الصندوق عند الساعة 2 ظهرا، وذلك عملا بنص اللوائح الجامعية بهذا الشأن.



وبينت الفهد أن عملية التصويت شهدت نشاطا متفاوتا منذ الصباح الباكر في كلية العلوم الإدارية، موضحة أن طلبة الكلية اهتموا بالمشاركة الانتخابية بتنافس شريف بين القائمة المستقلة والقائمة المعتدلة.