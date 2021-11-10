عبدالعزيز الفضلي



حددت الموجه الفني العام للاجتماعيات بوزارة التربية إيمان السويحل محاور امتحان المعلمين والمعلمات الجدد في تخصص اجتماعيات، وذلك حسب كتب المرحلة الدراسية.



وقالت السويحل في كتاب المحاور، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، ويهدف إلى تشجيع ومساعدة المقبلين على مهنة التعليم في الاختبار ان امتحان مادة التاريخ سيكون مقرر تاريخ الكويت للصف العاشر ومقرر التاريخ الإسلامي لكتاب الصف الحادي عشر وأيضا مقرر تاريخ العالم الحديث والمعاصر لكتاب الصف الثاني عشر.



وفيما يتعلق بامتحان مادة الجغرافيا، قالت السويحل إنه سيكون من كتاب الصف الحادي عشر مقرر علم الجغرافيا وعلم الاقتصاد إضافة إلى كتاب الصف الثاني عشر مقرر قضايا البيئة والتنمية المعاصرة، أما بالنسبة لمادة علم النفس فينحصر الامتحان في مقرر علم النفس وعلم الاجتماع بكتاب الصف الحادي عشر، مشيرة الى ان اختبار مادة الفلسفة من مقرر الفلسفة لكتاب الصف الثاني عشر. وعن اختبار مادة الاجتماعيات، ذكرت السويحل أنه سيكون في مقررات المرحلة الابتدائية للصفين الرابع والخامس إضافة إلى مقررات المرحلة المتوسطة من الصف السادس الى التاسع.



وفيما يتعلق بمحاور المقابلات، أوضحت السويحل انها من المحاور العلمية الواردة في الامتحان التحريري والتخطيط وإعداد الدروس وطرائق وأساليب التدريس والتقويم والقياس والمعينات والوسائل التعليمية وخصائص نمو المتعلمين ناهيك عن إدارة الصف وتكنولوجيا التعليم.



من جهة اخرى، قامت وزارة التربية بالتعاون والتنسيق مع بلدية الكويت بحملة تنظيف لمباني الوزارة القديمة بمنطقة الشويخ.



واستمرت عملية التنظيف ورفع القمامة من المباني على مدى يومين خاصة، أن بعض الأجزاء من المباني مازالت مستغلة من بعض الإدارات التابعة للتربية وتعمل هناك ولم تنتقل للمبنى الجديد للوزارة في منطقة جنوب السرة.



وأشرف على حملة التنظيف مراقب الخدمات العامة سعد العلاطي.