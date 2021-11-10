عبدالعزيز الفضلي



أعلن وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب عن استئناف الأنشطة الثقافية في المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة شاملة التعليم الديني والخاصة ومدارس التربية الخاصة خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022.



جاء ذلك خلال نشرة أصدرها الوكيل اليعقوب، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، أشار فيها إلى «أن الأنشطة المدرسية تلعب دورا بارزا في تعلم الطلبة وتنمية مواهبهم واكتشاف قدراتهم المختلفة، وتؤثر في شخصيتهم وحياتهم مستقبلا»، وأضاف «بالإشارة إلى تعميم وزارة التربية رقم 11/2020 الصادر في 13/10/2020 بشأن تعليق كل الأنشطة الرياضية والفعاليات والمحاضرات والندوات والزيارات خلال العام الدراسي 2020/2021، ونظرا لاستئناف الدراسة بمدارس وزارة التربية، وتفعيلا لدور الأنشطة المدرسية وحرصا على الالتزام بالتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة، يرجى العمل على تفعيل آلية تطبيق الأنشطة المدرسية، وذلك باستئناف المسابقات الثقافية والأدبية واللقاءات التوعوية بالمدارس للعام الدراسي 2021/2022».



من جانب آخر، أكدت وزارة التربية الاستمرار في استقبال المراجعين الراغبين بمقابلة وكيل الوزارة د.علي اليعقوب وفق المواعيد المحددة عبر منصة (متى)، مع إجراء تعديل على موعد استقبال المراجعين بحيث يكون في الفترة الصباحية من الساعة 6 حتى الساعة 7:30 صباحا.وتكون المراجعات في مبنى ديوان عام الوزارة بمنطقة جنوب السرة، على أن يكون الدخول من بوابة (4)- مبنى وزارة التربية الجديد - جنوب السرة.



وكان الوكيل اليعقوب يستقبل المراجعين من الساعة الخامسة والنصف غير ان دخول التوقيت الشتوي أدى إلى تعديل في الموعد تسهيلا للمراجعين.