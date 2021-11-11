علي إبراهيم



كشفت أرقام رسمية صادرة عن وزارة المالية، تضاعف عجز الموازنة العامة للدولة بما نسبته 1500% خلال شهر واحد فقط، حيث سجلت 818 مليون دينار عجزا في نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ 49.9 مليون دينار عجزا في 31 يوليو الماضي.



وتشير الأرقام إلى أن ارتفاع العجز بتلك النسبة خلال شهر واحد فقط، يرجع بصورة رئيسية إلى ارتفاع إجمالي مصروفات والتزامات الدولة خلال أغسطس بنسبة تفوق 45% بما قيمته 2.36 مليار دينار، لتبلغ 7.57 مليارات دينار، مقارنة بـ 5.2 مليارات دينار مصروفات والتزامات بنهاية يوليو الماضي، بينما جاء ارتفاع الإيرادات بقيمة أقل من المصروفات حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 31% بما قيمته 1.596 مليار دينار لتصبح الإيرادات الإجمالية بنهاية أغسطس نحو 6.756 مليارات دينار مقارنة بـ 5.16 مليارات بنهاية يوليو.



وتفصيليا، لجهة الإيرادات، فقد بلغ إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة بنهاية أغسطس الماضي 6.75 مليارات دينار تشكل نحو 62% من إجمالي الإيرادات المقدرة في الموازنة عن العام كاملا عند 10.9 مليارات دينار، فيما بلغت الإيرادات النفطية المحصلة حتى نهاية أغسطس نحو 6.09 مليارات دينار، تشكل 66.7% من إجمالي الإيرادات النفطية المقدرة عن العام كاملا عند 9.12 مليارات دينار.



وحصلت الدولة نحو 37% من إيراداتها غير النفطية بواقع 664.47 مليون دينار من أصل 1.8 مليار دينار مقدرة عن العام كاملا من بينها 192.7 مليون دينار إيرادات حصلت من الضرائب والرسوم، و20.447 مليون حصلت من المساهمات الاجتماعية، و448.85 مليون دينار حصلت من الإيرادات الأخرى، و2.45 مليون دينار إيرادات التخلص من الأصول والإيرادات غير التشغيلية الأخرى.



ولجهة المصروفات، بلغ إجمالي المصروف والالتزام في 31 أغسطس 2021 نحو 7.574 مليارات دينار بنسبة 33% من إجمالي الاعتمادات المقدرة في الموازنة عن العام كاملا عند 23 مليار دينار، فيما بلت قيمة المصروفات للجهات الحكومية 5 مليارات دينار، بينما بلغت قيمة الالتزام 2.56 مليار دينار.



وأنفقت الحكومة 40% من إجمالي الاعتمادات المقدرة للباب الأول الخاص بـ «تعويضات العاملين» حيث صرفت 3.23 مليارات دينار بنهاية أغسطس من أصل 8.06 مليارات دينار معتمدة لذلك الباب عن العام كاملا، كما أنفقت 1.29 مليار دينار على السلع والخدمات، و156.24 مليون دينار أنفقت على الإعانات، وصرفت الكويت 1.6 مليار دينار على المنح خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي وذلك بنسبة 29% من إجمالي الاعتمادات المقدرة لذلك الباب عن العام كاملا عند 5.55 مليارات دينار.

الإنفاق الرأسمالي تضاعف في شهر

تضاعف الانفاق الرأسمالي للدولة خلال شهر أغسطس الماضي حيث سجل 255.7 مليون دينار مقارنة بـ 127 مليون دينار في شهر يوليو الماضي، وبذلك تصبح نسبة الانفاق الرأسمالي إلى إجمالي الاعتمادات المقدرة لذلك الجانب خلال أول 5 أشهر من العام نحو 9.8% من إجمالي الاعتمادات المقدرة عند 2.62 مليار دينار.

321 مليون دينار ضرائب مستحقة

ارتفعت المستحقات الضريبية للحكومة بنسبة 19% بما قيمته 51.5 مليون دينار إلى 321.3 مليون دينار في نهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ 269.79 مليون دينار بداية العام المالي في الأول من أبريل 2021.

%12.6 زيادة في الديون المستحقة للحكومة

ارتفعت الديون المستحقة للحكومة بنسبة 12.6% خلال أول 5 أشهر من العام الحالي بما قيمته 217.8 مليون دينار حيث وصلت إلى 1.94 مليار دينار في نهاية أغسطس مقارنة بـ 1.729 مليار دينار أول أبريل الماضي. على الصعيد ذاته، تراجعت الديون المستحقة على الحكومة بنسبة 0.6% بما قيمته 2.27 مليون دينار حيث بلغت بنهاية أغسطس 407 ملايين دينار مقارنة بـ 409.27 ملايين في أول أبريل.