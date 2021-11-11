محمود عيسى



ذكرت الوكالة البرازيلية العربية للأنباء ان حملة التطعيم الفعالة الجاري تنفيذها في الكويت ضد فيروس كورونا تعزز الانتعاش الاقتصادي في البلاد وفقا لما نقلته عن تقرير نشره صندوق النقد الدولي مؤخرا، والذي أشار الى انه تم تطعيم نحو 80% من السكان المستهدفين في البلاد جزئيا على الأقل وتم تطعيم أكثر من 70% بالكامل كما في منتصف سبتمبر 2021، قد ساعد بشكل كبير في إبطاء وتيرة العدوى، مما سمح بتحسن النشاط الاقتصادي الكويتي.

واضافت الوكالة انه بالإضافة إلى الإجراءات الصارمة المتعلقة بمكافحة الوباء، فقد ساعدت تدابير الدعم المالي والنقدي والمالي التي أدخلها بنك الكويت المركزي في تخفيف العبء عن الأسر والشركات والقطاع المالي.

وكان الصندوق قد أشار في تقريره الى أنه إلى بالاضافة للتأثير المباشر للوباء على النشاط الاقتصادي في الكويت، فقد تضرر قطاع النفط الكويتي بشدة جراء الانخفاضات الحادة في أسعار النفط التي سادت إبان فترة انتشار الفيروس وما نتج عنها من اتفاق الكارتل النفطي وشركائه «أوپيك+» على اجراء تخفيضات على الإنتاج النفط بموجب الاتفاقية، حيث شهد العام الماضي تدهور اسعار النفط ليصل سعر برميل خام برنت إلى نحو 23 دولارا، وقد استدعى ذلك إجراء تخفيضات لموازنة الأسعار. قد شهد هذا العام ايضا اجراءات من قبل المنظمة تضمنت تخفيضات الانتاج للحفاظ على ارتفاع الأسعار.