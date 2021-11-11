علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بصدد العمل على مشروع لتطوير شبكة الكويت للمعلومات بتكلفة تصل إلى نحو 1.8 مليون دينار.



وتفصيليا، طلب مجلس الوزراء موافقة الجهات الرقابية في شأن طرح ممارسة تحت رقم (54 - 2020/ 2021) بشأن تطوير شبكة الكويت للمعلومات للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، بـ 1.797 مليون دينار، ووفقا لتعريف «جهاز تكنولوجيا المعلومات» فإن «شبكة الكويت للمعلومات» من شأنها تمكين المنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية لتبادل المعلومات بشكل آمن وبسرعات أعلى وأكثر فعالية من حيث التكلفة، إذ تهدف الدولة من خلال الشبكة يتم استخدام هذا النظام بشكل إلزامي بين جميع الجهات الحكومية في الكويت وجميع الكيانات غير الحكومية التي ترغب في التواصل مع كيان حكومي، وهي شبكة مشتركة ستحسن المعلومات والخدمات للكويت، مما سيؤدي إلى تعزيز الكفاءة في العمليات الحكومية.