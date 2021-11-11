أعلنت شركة العقارات المتحدة عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث حققت الشركة نموا في صافي أرباحها بواقع 150% وصلت إلى 2.47 مليون دينار، مقارنة بخسارة بلغت 4.9 ملايين دينار عن نفس الفترة من 2020.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن صافي الأرباح التشغيلية بلغت 10.09 ملايين دينار خلال فترة الأشهر التسعة لهذا العام، مقارنة بمبلغ 4.64 مليون دينار عن نفس الفترة من 2020، ومع العودة التدريجية للحركة الاقتصادية حول العالم، شهدت الشركة تعافيا ملحوظا بعد عام من الإجراءات الصحية التي قيدت من خلالها أنشطتها وأعمالها، محليا وإقليميا.



وعن أدائها بالربع الثالث لهذا العام، قالت الشركة انها حققت زيادة بصافي أرباحها ليبلغ 1.2 مليون دينار، مقابل 746 ألف دينار عن نفس الفترة من 2020، كما أظهرت النتائج المالية للشركة بالربع الثالث من 2021 زيادة في صافي الأرباح التشغيلية لتبلغ 3.64 ملايين دينار، مقارنة بمبلغ 2.96 مليون دينار عن الفترة المماثلة من 2020.



وتعقيبا على هذه النتائج، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن حوا: «عادت شركة العقارات المتحدة إلى الربحية مع بداية هذا العام بفضل رفع القيود الصحية تدريجيا وانتعاش العمليات معها، لتعود نتائج الربع الثالث ونتائج السنة إلى زيادة في الدخل من أنشطة التأجير العقاري في مراكز التسوق التابعة لها، وتحسن في الدخل الناتج من قطاع الفنادق، والتحسن الملحوظ في الدخل الناتج من الخدمات العقارية».



واختتم حوا تصريحه، قائلا: «تعتزم الشركة المحافظة على الربحية التشغيلية في ضوء المؤشرات الإيجابية التي تشهدها الكويت والمنطقة والعالم من التعافي الاقتصادي ضد الوباء، كما ستواصل تقدمها في تطوير مشاريعها العقارية بضاحية حصة المبارك والتي شهدت إقبالا كبيرا، هذا بالإضافة إلى مشروع منتجع أسوفيد بالمغرب».