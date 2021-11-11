13 Minutes II



تدور قصة الفيلم حول 4 عائلات تتعرض لاختبار بالغ الصعوبة في بلدة هارتلاند، حينما يأتي إعصار مدمر يجبرهم على التعاون معا والتعرف على معاني وأساليب البقاء على قيد الحياة. الفيلم من إخراج: ليندساي غوسلينغ، وبطولة: ثورا بريتش، إيمي سمارت، آن هاش، باز فيغا، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 11 الجاري.



Encanto



يتناول العمل قصة فتاة صغيرة تعيش رفقة عائلتها في كولومبيا، حيث تتمتع العائلة بالعديد من القدرات السحرية الغريبة، ولكن تبدأ معاناة الفتاة حينما تكتشف عدم امتلاكها لأي قدرات مثل عائلتها. الفيلم من إخراج كل من: جاريد بوش، وتشاريس كاسترو سميث، وبطولة: ستيفاني بياتريس، ديان غويريرو، ويلمر فالديراما، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 25 الجاري.