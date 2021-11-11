مفرح الشمري



فيصل بوغازي، فنان من طراز فريد، همه الاول والأخير إسعاد الناس في الكويت والخليج من خلال الأدوار الكوميدية التي يقدمها في التلفزيون او المسرح او حتى في السينما او في البرامج الكوميدية.



بوغازي «كراكتر» لا يوصف في الساحة الفنية ومكسب لأي منتج يستعين به لأنه فنان بمعنى الكلمة يبحث عن الكيف وليس الكم حتى في اسكتشاته الكوميدية الخفيفة التي نتابعها تلفزيونيا.



لكن «بوغازي» حاليا ليس مثل أول بسبب كثرة الأمراض التي يعاني منها بسبب الوزن الزائد، وقبل ايام خرج من المستشفى الصدري الذي كان احتجز فيه لمدة 4 أشهر بعد اكتشاف ورم بالرئتين خصوصا انه يعيش بكلية واحدة بعد ازالة الثانية وببطارية لقلبه الضعيف بالاضافة الى الضغط المرتفع والسكر العالي، «بوغازي» يعيش مرحلة حرجة نتيجة هذه الامراض ومطلوب التدخل لإنقاذ حياته وتسهيل علاجه في الخارج لأنه يستحق ذلك بعدما أسعدنا طوال الفترة السابقة.



نتمنى من وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ان يساعده في السفر للخارج للعلاج من السمنة المفرطة ومن تلك الأمراض.. فهل تتحقق هذه الأمنية قبل فوات الأوان؟ ننتظر ونرى!