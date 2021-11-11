دلال العياف



بدأت الاستعدادات والترتيبات النهائية الكبيرة والضخمة، لاستقبال الجمهور الإماراتي والخليجي والعربي وأبناء الجالية الأردنية في الحفل المقرر غدا الجمعة، والذي يحييه «صوت الأردن» النجم العربي عمر العبداللات على مسرح اليوبيل بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للأردن في المعرض.



وأكد الفنان عمر العبداللات أنه بات مستعدا لمشاركة إخوانه الإماراتيين في هذا الحدث الاستثنائي العالمي الذي يقام لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، موضحا أنه أعد برنامجا غنائيا من أجمل أغنياته والأكثر شعبية بين الجمهور ذات الألوان الموسيقية الغنائية المتنوعة، والتي سيقدمها بعرضه المباشر على أنغام فرقته الموسيقية.