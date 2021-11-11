مفرح الشمري



اللهم لا اعتراض، على الرغم من تحسن حالته الصحية في الفترة الاخيرة بعد عملية القلب التي اجراها منذ اشهر، إلا أنه رحل عن دنيانا الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة والفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد صالح العسعوسي «بوصالح» وذلك اثر سكتة قلبية في منزله ظهر امس.



الراحل «بوصالح» مهما تحدثت عنه فلن اعطيه حقه، لأنه قيادي من الطراز الاول، وكانت له صولات وجولات في مهرجانات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سواء المسرحية او الثقافية وحتى الموسيقية، وكان جميع الفنانين والمثقفين يكنون له كل احترام وتقدير لأنه «صاحب قرار»، خصوصا فيما ينفع الحركة المسرحية الكويتية وإبرازها عربيا ودوليا في المهرجانات، لذلك «بوصالح» رحيله تأثر به كل المسرحيين في الكويت كبارا وشبابا للخدمات التي قدمها لهم طيلة تواجده في قطاعي الثقافة والفنون حتى في الاتصال والاعلام.



الراحل محمد العسعوسي، زميل عزيز وأخ وصديق ومثقف، ومثل الكويت في عدة مهرجانات مسرحية في عدد من الدول العربية والأوروبية، بالاضافة الى انه كان رئيس اللجنة التنفيذية لـ «اكسبو ميلانو 2015».



رحم الله «بوصالح» وأسكنه فسيح جناته، والله انك فقيدة



يا بوصالح.. رحمك الله.