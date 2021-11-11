نعى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى محمد صالح العسعوسي الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة السابق بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز في المجالين الثقافي والفني.



ونقل الناطق الرسمي للمجلس والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى الأنصاري تعازي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري وأمين عام المجلس كامل العبدالجليل وكل العاملين فيه لأسرة الفقيد والعاملين في المجال الثقافي.



وأضاف د.الأنصاري «رحل عنا الأخ والصديق والقيادي السابق في الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد العسعوسي الذي كان من بين القادة البارزين في المجلس وفي الساحة الثقافية الكويتية بالنظر لتاريخه الوظيفي المشرف والرائد في المساهمة بقيادة دفة العمل الفني والادبي من خلال العديد من المواقع الادراية التي شغلها في المجلس وترك خلالها بصمات مميزة بفضل فكره النير ونشاطه الملحوظ».



وفي الختام، أعرب د.الأنصاري عن خالص التعازي لذوي الفقيد ولكل العاملين في مجال الثقافة والأدب والفنون، داعيا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.