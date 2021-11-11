تلقى منتخب إيطاليا، بطل أوروبا ضربة قوية بغياب قائده مدافع يوفنتس جورجو كيليني ومهاجمه تشيرو إيموبيلي عن مباراتيه ضد سويسرا وايرلندا الشمالية ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وذلك لإصابته في ربلة الساق.



وكان مدرب إيطاليا المعروف بـ «الآزروي» روبرتو مانشيني يعول كثيرا على ايموبيلي مهاجم لاتسيو متصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإيطالي برصيد 10 أهداف في 11 مباراة، في المباراتين الأخيرتين لفريقه في التصفيات. واستدعى مانشيني بدلا من ايموبيلي مهاجم ساسوولو جانلوكا سكاماكا، علما ان الشك يحوم حول مشاركة قطب دفاع يوفنتوس وقائد المنتخب جورجو كييليني ولاعب وسط إنتر نيكولو باريلا اللذين غابا عن تدريبات أول من أمس.